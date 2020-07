Tefi Russo se anima a Sex: “Vamos a sexualizar la comida”

Con la premisa de contagiar su amor y entusiasmo por la cocina, en 2012 Tefi Russo creó Inutilísimas, su portal y perfil de redes sociales donde te enseña a cocinar como a una amiga. Allí remarca que no es chef ni cocinera: desde su lugar de generadora de contenido, impulsa a la gente a cocinar “como quiera, como le salga y con lo que tenga”.

A ocho años de su inicio, hoy conduce el programa Los expertos, sabores con historia y se anima a formar parte de la experiencia de Sex, la obra virtual dirigida por José María Muscari.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Bien, a veces mejor y otras peor. En mi caso muchas veces me quejo de llena porque es un privilegio tener trabajo, comida y tranquilidad, así que trato de ser consciente de eso. Y como todos, reinventándonos para trabajar y buscarle la vuelta.

—Sos una generadora de contenidos vinculados al universo culinario, ¿se mantuvo la demanda de los usuarios a los largo de la cuarentena?

—Al principio nos pasó de sentir que la gente estaba deseosa de probar y hacer recetas nuevas y estuvo buenísimo. Pero la verdad es que ahora esa demanda bajó, porque la gente se cansó.

—¿Cómo se dio ese paso de promover la cocina en redes a formar parte de Sex?

—Fue muy gracioso. Primero porque con mi marido fuimos varias veces a ver la obra y nos divertimos mucho. Siempre digo que es muy curioso el proceso que uno tiene en Sex en cuestión de minutos, porque en un primer momento estás un poquito incómodo y de repente decís esto está buenísimo. Es divertido, hay que hablar así del sexo, hay que naturalizarlo, relajar, ser menos prejuicioso y dejar que cada uno viva el sexo como quiera. Obviamente no es mi terreno y no es lo que comunico, pero me dieron la oportunidad de llevar la cocina a Sex y me encantó. Si me hubieran invitado a ser parte del elenco seguramente hubiera dicho que no porque no tiene nada que ver conmigo, pero como tengo el respaldo de la cocina, me siento más cómoda y en un terreno conocido.

—¿Qué vas a hacer puntualmente?

—Vamos a hacer hincapié en la comida, porque la comida es sensualidad y es placer. Desde hace tiempo, hay una moda en las redes que se llama food porn. El chocolate, el queso derretido, la carne asándose, todo eso despierta algo corporalmente que es muy similar a lo que te sucede en el sexo que va de la mano con el placer. Así que vamos a sexualizar la comida, pero a mí no. (Risas)

—¿Y qué vas a cocinar?

—Yo hice una encuesta en redes y le pregunté a la gente que creía que era food porn y ganó por goleada el chocolate y el queso derretido. Así que va a haber algo salado con queso derretido, algo dulce, con chocolate, dulce de leche y algunas frutas, y después yo voy a aportar lo mío así que seguramente hagamos algo en la parrilla.

Entre la TV, las redes y los libros

Hace un mes, Tefi estrenó el ciclo Los expertos, sabores con historia en El Trece. Al respecto contó: “Es un proyecto que se empezó a hablar el año pasado. Arrancamos a grabar y nos agarró la cuarentena así que paramos la pelota algunas semanas para ver cómo seguíamos. La productora presentó los protocolos y pudimos terminar de grabarla. Y está bueno porque es un programa que lo podés ver por tele, pero que también es multiplataforma así que lo podés ver después”.

En cuanto a la propuesta, expresó: “Son diez capítulos en donde voy a visitar a diez expertos que hablan de diez ingredientes protagonistas. Pero además de hablar del producto, busco que la gente se contagie de esa pasión que tiene el experto. Hay muchas historias muy lindas y terminamos en la cocina haciendo una receta sencilla y posibles de hacer en casa”.

Además, Tefi tiene en su haber dos libros: Simple rico y casero (2016) y La cocina de Tefi (2018). Entonces, diario Hoy le consultó si estaba trabajando en algo, dado que ya pasaron dos años desde su última publicación. La influencer culinaria confesó: “Me encantaría, porque el universo editorial es un mundo que me fascina y ver mis libros en una librería es una sensación hermosa, pero habría que buscarle la vuelta a la propuesta”.