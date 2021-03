"Tengo 30 años y quiero progresar"

La sorpresiva renuncia de Rocío Oliva a Polémica en el bar generó todo tipo de suspicacias. Pero la panelista asistió al programa para despedirse y aclaró la situación, luego de que la relacionaran con Matías Morla. "Tengo 30 años, quiero progresar y estudiar", señaló la expareja de Maradona.

Además destacó que comenzará a estudiar periodismo deportivo y que quiere prepararse para estar en los medios: "Quiero estar en los medios pero hacerlo bien, no sentarme acá a preguntar si me enteré tal cosa ¿Es verdad? No, quiero que sea con argumentos", señaló. Más clarito imposible...