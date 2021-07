“Tengo la oportunidad de abrir el camino para otros realizadores”

El realizador colombiano David David presentará su serie Vida de colores, en el festival más importante del mundo. Además, estrenará su primer largometraje: La frontera. Diario Hoy dialogó en exclusiva con él.

—¿Qué sensaciones tenés al participar de Séries Manía?

—Una amiga me incitó a que aplicara al Festival cuando supo que tenía la serie en producción. Apliqué con una mezcla de ilusión e ingenuidad, y una vez que llegó la invitación, mis sentimientos y emociones han ido en ascenso, porque además tengo la oportunidad de abrir un camino para otros realizadores de aquí, al ser la primera serie colombiana que participa de un evento como este. Creo que la serie refleja imaginarios alejados de los estereotipos que generalmente se exportan.

—¿Cómo surge el proyecto?

—Es el proyecto de realización más corto de mi corta experiencia. Estaba promocionando La frontera, que llevé a Egipto, y el día de la premiere aquí se tuvo que cancelar el estreno por la pandemia, y como realizador me frustré. Luego me llegó la convocatoria, de la televisión pública, precipitada, pero providencial, con un proceso super rápido, incluyendo desarrollo y ejecución al poco tiempo. Yo presenté una idea y al quedar tuve que desarrollar todo el proyecto rápidamente. Al ganar, sentí el abismo por todo el trabajo que había que hacer y afortunadamente se pudo. Hay una parte, que no tiene que ver con la producción, asociada a mi depresión por la imposibilidad del estreno y la pandemia, creyendo que sólo me pasaba a mí. Un día me topé con la historia de una chica trans, Alejandra Monocuco, era trans, afro descendiente, portadora de HIV, prostituta, que murió con sospecha de Covid-19, cuando en la primera etapa de la pandemia había aún mucha ignorancia sobre la enfermedad, y no la quisieron atender por su pasado y la sospecha que tenía del virus, eso me caló profundo, porque uno sabe que es privilegiado, pero hay personas que no pueden contar su historia. Esa fue la semilla del proyecto. Iba a tener el protagónico de la chica trans pero luego ingresó Yerit y me enfoqué en él, trabajando la relación entre ambos.