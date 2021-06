Tid Kicio: “Creemos que hay una búsqueda por valorizar lo creativo”

Mientras el mundo no estaba habituado a estos tiempos pandémicos, allá por 2019 en la provincia de Jujuy se fundó Tid Kicio, una banda integrada por cuatro amigos cuyas identidades artísticas o alter ego son Tid, Killa, Shaila y Zinc.



La historia de fantasía que han anexado a la gestación del proyecto radica en que un día Killa, una criatura de otro planeta, crea un portal, llega a esta tierra y conoce a Tid. Allí descubren la música como estilo de vida, es por ello que convocan a otros dos amigos y deciden aprender de forma colectiva para así fundar esta formación artística.



Durante estos tiempos, lograron formarse en la disciplina, el desempeño en múltiples instrumentos, y así grabaron dos EP titulados Siempre por algo se empieza, El tiempo es un rostro en el agua y dos simples llamados Odio y Mutar.



Una vez que en la Tierra se inicia la pandemia imperante del coronavirus, estos buenos muchachos deciden trasladarse hacia otro lugar llamado Allá para generar una revolución en la música, y entonces así sentar un precedente.



De esta manera, bajo el tour No digas más comenzaron a tocar por muchos espacios creados para tales fines.



Durante una entrevista inusual con este multimedio, los músicos se explayaron sobre su particular recorrido, presentaron el material digital que ya está disponible en todas las plataformas y enunciaron cuáles serán sus proyectos venideros.

—En estos tiempos de múltiples propuestas para el arte, ustedes planificaron una historia mágica con música y la gestación de un proyecto por detrás. ¿Qué pueden contarnos al respecto?



—Tid: Gracias a la curiosidad de Killa, nuestra baterista, que creó un portal, llegó a este mundo y pudimos lograr el proyecto. Por casualidad o mera coincidencia, circunstancias del destino, quizá, ella llega al lugar donde estaba. En este sentido, se dio una situación de amor a primera vista o algo así. Tiempo después le mostré mi música, me presentó a sus amigos, así surge la banda y ellos son mis compañeros actuales.

—Bajo la identidad artística crearon un universo, fundaron la banda en una escena independiente y ardua, ¿ahora qué se traen entre manos?



—Lupi: El pasado 3 de junio logramos terminar la posproducción de nuestro tercer EP que fue titulado Allá. Ahora estamos inmersos en la promoción del material. Además, ya pueden escucharlo en todas las plataformas digitales.

—En este perfil inusual devenido de otros planetas, ¿cuáles son los mensajes que desean comunicar a través del arte que llevan a cabo?



—Shaila: Tenemos varios mensajes detrás de las letras de nuestras ­canciones. Es decir, creemos que hay una búsqueda por valorizar lo creativo, tenemos un agradecimiento al consuelo de la música. Asimismo, somos conscientes de algunos recordatorios necesarios como la diversidad de opiniones, y algunas historias o aprendizajes que traemos y están inmersos en nuestro EP Allá.

—Son una banda que surgió hace poco, han recorrido mucho gracias a sus producciones, ¿y ahora qué visión mantienen de la escena actual?



—Tid: Me gustan mucho las propuestas que hay. Considero que hay grandes artistas nuevos y otros que no tanto. Ellos vienen creando buenos proyectos musicales en todas las provincias de la República Argentina. Asimismo existen productos de mal gusto, algunos otros tienen mucha vanidad. Sin embargo, nos gusta sentir y ver ese ánimo que tienen las personas al hace música en sus diversos estilos, géneros, porque se sienten las ganas que tienen de transmitir algo.