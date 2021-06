"La familia de Agüero no se la fumaba a Karina"

En las últimas horas se filtraron nuevos datos sobre lo que fue la relación amorosa entre Karina La Princesita y el Kun Agüero. Luego de que se confirme la separación entre los padres del jugador, Lionel Del Castillo y Adriana Agüero, el periodista Ángel de Brito reveló detalles en Los ángeles de la mañana, de lo que fue la relación de la cantante con la familia del delantero.

Tras detallar que la separación de los padres del Kun fue en buenos términos, salió en el debate la relación que Karina tenía con ellos. Fue de Brito quien destacó que Adriana Agüero odiaba a la cantante, mientras que la panelista Pía Shaw agregó que la relación entre ellas tuvo sus idas y vueltas.

Pero nuevamente, el conductor subió la apuesta y dijo sin filtro: "No se la fumaban ni un poquito a Karina ¿Si ella me lo dijo? No sé. Ella no quiere saber nada con el tema", destacó. Cabe destacar que tanto el Kun como la Princesita estuvieron juntos durante cinco años y decidieron ponerle fin a la relación, tras rumores de engaños.