Tim Rozon: “Cuando vi a River Phoenix en Cuenta conmigo supe que quería ser actor”

Surreal Estate, que se puede ver en SyFy, tiene como protagonista a Tim Rozon, uno de los actores más interesantes de la actualidad. La serie es un thriller de terror que sigue la tarea de Luke (Rozon), un experto en venta de propiedades que se dedica a convencer a interesados en adquirir inmuebles ocupados por inquilinos sobrenaturales que se resisten a abandonar sus hogares. Para saber sobre sus orígenes en la actuación y la serie, hablamos con Rozon en exclusiva para la Argentina, y claro, también le preguntamos por Schitt’s Creek.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—¿Ves a este hombre atrás mío? (señala un cuadro con la imagen de River Phoenix). Cuando vi por primera vez Cuenta conmigo, era un chico de la misma edad que él, la vi y quedé tan alucinado por su actuación, que además sentí por primera vez que alguien era cool. Después al tiempo leí su biografía y me puse muy triste cuando falleció. Pero creo que tenía siete años cuando la vi y supe que quería ser actor. Estaba en la primaria, después empecé a ir al cine.

—¿Cuántas veces viste la película?

—Muchas, la amo profundamente.

—¿Tenías algún otro actor o película favorita?

—No, vi todas las películas de él, y de hecho hasta vi aquellas películas en las que Phoenix iba a estar y no pudo por su fallecimiento, roles que luego tomó Leonardo DiCaprio, como en The basketball diaries, otra en la que hace de Arthur Rimbaud, Eclipse en el corazón, que también iba a protagonizar Phoenix. De hecho, DiCaprio se convirtió en mi actor favorito por mucho tiempo.

—Si pudieras hacer una remake de alguna película de Phoenix, ¿cuál elegirías?

—Mi preferida es Mi mundo privado, así que si pudiera volver en el tiempo, y ser parte de la película, con él, en algún pequeño rol, sería feliz, nunca me gustaría hacer de nuevo algo que hizo él, porque él lo hizo mejor que nadie, pero podría estar en esa.

—¿Cómo llegaste a tu primer trabajo? ¿Estudiaste teatro?

—Sí, en primaria y secundaria, y antes de la universidad también, después estudié abogacía, pero el arte realmente llenaba mi alma y sentimientos, así que fui por ahí. En la calle una vez me paró alguien que me dijo que tenía un look interesante, me invitó a una agencia, fui, hice un casting para mi primer trabajo, lo hice muy mal, me iba de manera desastrosa, porque me asustaba, pero luego de un tiempo me eligieron y acá estamos.

—Este show es muy diferente en relación a tu carrera. ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué te gusta de interpretar a Luke?

—Muchas cosas. Tenía miedo de aceptar el rol, hace 20 años que actúo, pero este es mi primer protagónico, tal vez no muchos lo sepan.

Esto también me asustaba, pero acepté la responsabilidad y entendí que tenía que divertirme también, ok, es una responsabilidad, pero necesito divertirme.

Las relaciones de la serie son una de las cosas que me gustan, porque cada episodio cambia, hay terror, hay drama, diversión, creo que eso hace tan mágico el programa, y me encanta.

—No puedo no preguntarte por una de las mejores comedias de todos los tiempos, Schitt’s Creek. ¿Cómo era un día en el set? ¿Qué recuerdos tenés?

—Soy muy afortunado, porque en Surreal Estate vuelvo a trabajar con Sarah Levy, que es increíble. Schitt’s Creek es una de esas cosas que tal vez nadie pensó, cuando la hacíamos, que iba a ser tan grande. Sí sabíamos que Eugene Levy y Catherine O’Hara estaban e iban a ser increíbles, pero creo que nadie pensó que íbamos a ganar un Emmy.

Schitt’s Creek fue un gran, gran show, con un grupo de gente increíble, por ejemplo Annie Murphy, a quien amo y extraño cada día. Nos divertíamos mucho, fue mágico, así que estoy muy agradecido por haber sido parte de él.