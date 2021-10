Tini Stoessel contó cómo superó una relación tóxica

Tini Stoessel abrió su corazón y detalló cómo superó una relación tóxica. Sin contar de quién se trataba, la cantante intentó aconsejar a sus fans desde su experiencia: "A veces pasa que uno está metido en una relación que cuesta salir... es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros".

Y agregó: "La estirada a veces pasa, pero llega un momento que si no tomás vos la iniciativa no la toma nadie". Además en diálogo con Revista Gente, fue tajante: "De verdad, cuando tengas michas ganas de escribirle, escribile a otra persona, llama a una amiga. Hablale al perro, no sé..." ¿Habrá sido por Sebastián Yatra?