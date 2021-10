Miguel Kohan, tras los pasos de El despenador

Como parte de la Competencia Internacional del 7° Festival Internacional de Cine de las Alturas, El despenador, de Miguel Kohan, se verá este domingo a las 19 en el cine Alfa, de San Salvador de Jujuy. Además, podrá verse online en www.cinedelasalturas.com.ar los días 4 y 7 de octubre. Este multimedio habló con el realizador para conocer detalles de su primera ficción.

—¿Cómo conociste la historia de El ­despenador?

—Me llegó mientras estaba de rodaje en Salinas Grandes, allá por 2003, 2002, en ese momento fue cuando me encontré con la historia, contada por alguien del lugar, e inmediatamente cuando la escuché sentí que era algo que debía ser contado cinematográficamente, llevado al cine, conocido, transmitido. Con el tiempo vi que es un personaje sobre el que no se habla mucho, en ese momento no había mucha información, por lo que me parecía muy atractivo, principalmente por la creencia que existe que la muerte puede ser contagiosa.

—¿Cuándo decidiste que la película iba a tener este formato tan lábil entre ficción y documental?

—Es algo que pienso mucho, entre esta seudofrontera, de hecho doy una clínica que se llama “Clínica de un cine sin nombre”, aludiendo un poco a esta cuestión. Yendo a lo fáctico de la experiencia del cine en sí misma, la película la fui haciendo mientras la caminaba, mientras yo viajaba la iba incorporando a una narrativa imaginaria que yo tenía en algún lugar de mi cabeza y se terminó de conformar en el montaje, yo sabía que en lo que iba rodando había cosas documentales y otras ficcionales, todo se terminó de “cocinar” en el montaje, y en una prueba que hice, vi que esa construcción entre ficción y documental se podía sostener, coherentemente y con una magnitud psicológica importante que sostiene la película.

—¿Cómo seleccionaste al protagonista y qué trabajo hiciste con Rubén?

—Lo conocí gracias a un amigo en común en Jujuy. Rubén me causó muy buena impresión, me parecía que tenía particularidades, un actor fuera de lo común, con una identidad que no se parecía a la de nadie y eso me cautivó, personalmente y en lo actoral. Desde la presentación con Rubén a realizar la película, pasó mucho tiempo. En esa segunda instancia accedí a un casting, y la primera persona que apareció fue él y ahí confirmé y corroboré lo que ya había “visto”. Es decir que lo conocí por mi amigo, y por el casting, y ese tiempo sirvió para tomar la decisión de que él era la persona indicada.