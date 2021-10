Ricky Martin tras las críticas a su rostro: "No me he hecho nada"

Los fans y la opinión general se mostraron desconcertados por la cara de Ricky Martin, tras una entrevista. El cantante tenía la cara hinchada, lo que generó enormes rumores de una cirugía estética. Tras hacerse viral y mantenerse en silencio, Ricky habló al respecto.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la estrella musical señaló que no se hizo nada en la cara: "Algunos de ustedes están preocupados porque me hice algo en la cara. Y no me he hecho nada en la cara. Si me pongo algo, se los digo. No tengo nada que esconder".

Además destacó por qué tuvo la cara hinchada: "Ese día en la entrevista, lo que hice diferente, fue ponerme un suero de multivitaminas y to creo que ahí vino una reacción rara. Mi piel se inflamó, pero fuera de eso, fue un día normal. No cancelé la entrevista, pese a la inflamación. Pero está todo bien y mi vida está normal. Estoy muy saludable y los conciertos están de puta madre".