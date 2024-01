Tini Stoessel habló sobre el próximo disco y su salud mental

Tini Stoessel se abrió ante sus fans y reveló de que va el próximo disco que va a publicar, en el cual, según adelantó, se habla mucho a sí misma.

La cantante tuvo un encuentro virtual vía Space por la red social X con más de 116 mil de fans en vivo y allí habló de sus proyectos y su salud mental, además de mostrar un fragmento de uno de sus nuevos temas.

La artista contó que la producción que se viene no va a tener colaboraciones, ya que "es tan personal que no sucedió por eso, porque estoy contando mi historia... todo lo que estoy contando es muy personal".

"En el álbum voy a abrirme en muchos aspectos y con diferentes temas y cosas que me fueron pasando.Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené todo un álbum que ya estaba casi listo, para escribir uno nuevo y contar todo lo que tengo ganas de contar en este disco", sostuvo.

Además, afirmó: "Cuento muchas cosas del pasado, que me fueron pasando en este proceso. Que quizás hoy no forman parte de mi vida pero que sí estuvieron en algún momento. Cada canción te va contando un poquito más la historia. Fue re importante para mí poderme dar ese espacio, y permitirme eso".

Por otro lado, habló de su salud mental y reveló: "Si yo no hubiese caído en depresión por más triste que haya sido para mí ese momento en mi vida, no hubiese hecho todo lo que estoy haciendo, y todo lo que van a poder escuchar. Y creo que para mí fue muy sanador poder abrirme de esta manera".

Asimismo, expresó que "tenía un montón de etiquetas que me las había creído" y que tuvo que deconstruir un montón de cosas que le estaban haciendo mal. "Fue tomarme todo ese tiempo y entender que no soy eso, que soy esto", aseguró.

En otras declaraciones, se refirió a sus episodios de ansiedad y depresión y explicó: "Yo no entendía lo que me estaba pasando, que era lo que me estaba ocurriendo, entraba más en desesperación".

"Yo tenía 6 ataques de pánico por día, y hay gente que tiene más", confesó la artista pop.