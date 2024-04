Tini Stoessel se sinceriza en Posta, su nueva canción

La cantante argentina, conocida por su papel en la exitosa serie de Disney Violetta, dejó atrás la imagen juvenil para abrazar una nueva fase en su carrera musical. Posta, el primer sencillo de su próximo álbum titulado Un mechón de pelo, llegó para deslumbrar a sus seguidores con su honestidad y vulnerabilidad.

El videoclip de Posta, estrenado hace menos de 24 horas, ya alcanzó casi 1 millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. Con una producción cinematográfica impecable, el video acompaña a la letra de la canción, que revela aspectos íntimos de la vida de Martina Stoessel, también conocida como Tini Stoessel.

Una de las líneas más impactantes de la canción reza: “Que soy perfecta y no me afecta lo que dicen los extraños, posta. Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo, posta. Porque he nacido con dinero, en cuna de oro. Nada duele, ¿esa es la posta?”.

Estas palabras muestran la lucha interna del artista contra las expectativas externas y su búsqueda de autenticidad en un mundo lleno de prejuicios y estereotipos. Tini Stoessel se desnuda emocionalmente en Posta, compartiendo con sus seguidores sus pensamientos más profundos y sus experiencias personales.