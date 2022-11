Tom Holland volverá a ser Spider-Man en una nueva trilogía

El Hombre Araña no terminó su historia dentro del UCM, Tom Holland continuará su labor como la cara del héroe arácnido por 3 películas estelares más. Sony Pictures y Walt Disney continuarán con su asociación por un buen tiempo.

Según trasendió en el podcast "The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha", Hollan "cerró un acuerdo" para una nueva trilogía de Spider-Man, además de otras 3 apariciones en otros films. Aún no se sabe si esas otras actuaciones serán dentro del universo de Marvel (con los Vengadores) o el de Sony (con Venom o Morbius).

La productora de la franquicia del Hombre Araña, Amy Pascal, había señalado el año pasado que Sony estaba planeando las siguientes tres películas del personaje trepa muros.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel ni la última película de Spider-Man", dijo Pascal a Fandango durante la promoción de la última película con Hollan "No Way Home". "Nos estamos preparando para hacer la próxima película del Hombre Araña con Tom Holland y el estudio de Kevin Feige. Estamos pensando en esto como una trilogía. Y ahora vamos a pasar a las tres siguientes. Esta no es la última de nuestras películas del UCM"

Por otro lado, Feige declaró que se encuentra trabajando en conjunto con Amy. En pos de calmar a los fans durante el tiempo de proyección de la última entrega. "No queremos que los fans pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de 'Far From Home'", dijo Kevin al respecto.