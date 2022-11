Guillermo del Toro sigue soñando con una película que nunca pudo realizar

El director ganador del oscar, Guillermo del Toro, publicó un clip que muestra un test de efectos especiales de lo que hubiese sido su adaptación a un clásico de H.P. Lovecraft, "En las Montañas de la Locura". Su sueño de crear esta película tuvo una serie de reveses que le hicieron desistir de concretarla.

Un fan admitido del trabajo de Lovecraft, del Toro intentó adaptar el trabajo del icónico autor desde el 2006. El clip parece datar de alrededores del 2012, cuando la película fue concebida como una animación por computadora similar a "Beowulf", con efectos de diseño 3D. Tom Cruise hubiese protagonizado el film y James Cameros habría estado a cargo de la producción. El corto video muestra un escenario artico, un explorados buscando algo en su mochila dentro de una caverna, detrás de el se ve como un monstruo cambia formas (en parte gusano, hombre, con garras y tentaculos) lo embosca.

Durante el 2011, el director intercambió mails con un escritor del New Yorker, Daniel Zalewski. Allí dijo que Universal Studios no le dio la luz verde a su proyecto por diferencias en el público apto para la película, del Toro quería que sea sólo para mayores de edad. Luego elaboro como el lanzamiento de Prometheus de Ridley Scott, que comparte ciertas similitudes con "En las Montalas de la Locura", también impactó en la cancelación de su film. "Estoy maravillado de ver una nueva película de siencia ficción de Ridley Scott, pero esto probablemente marcarpa una larga pausa, si no la muerte, de "En las Montañas de la Locura", afirmó del Toro en sus mails.

Adelantando el tiempo hasta el 2022, luego de haber ganado el Academy Award por Mejor Película en 2017 gracias a la fantástica "La Forma del Agua", Guillermo del Toro cuenta hoy en día con una amplia libertad creativa para continuar su carrera.

Recientemente estrenó su serie "El Gabinete de Curiosidades" en Netflix, que cuenta con muchos episodios inspirados en el trabajo de Lovecraft. Además se acerca su adaptación stop-motion de "Pinocchio". El posteo de este video podría significar un deseo de despertar el tan largamente adormecido "En las Montañas de la Locura".