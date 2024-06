Tomás Lipgot: “Vamos a seguir haciendo cine como sea”

En Semillas que caen lejos de sus raíces, el realizador Tomás Lipgot analiza el legado de la cultura y la identidad de un grupo de personas. Con una narración fluida y dinámica, se escapa del tradicional relato de cabezas parlantes para profundizar en vínculos y emociones. Con él hablamos en exclusiva.

—¿Cómo surgió el relato?

—En este caso fue bastante rápido, porque la investigación no fue muy larga. Me dieron ganas de hacerlo en China, yo estaba pensando un documental en el festival y en una entrevista en el Consulado. Por cuestiones de cómo meterme a la cultura china, me equivoco de puerta, nació por un error este documental, y en vez de ir a la oficina vi a una familia enorme de chinos que me explican toda la vuelta que estaban haciendo, el comienzo del trámite de la migración, para venir acá. Ahí pensé: yo te tengo que hacer algo con esto. Primero porque son los chinos nuestros ancestros de la cultura y después toda esa vuelta que hacía es alucinante. Así que me puse a investigar y me recomendaron a un grupo de amigos chinos que son casi todos los protagonistas, menos el futbolista que vino aparte, y eran increíbles. Ahí hubo trabajo de confianza y de proponer que se vayan abriendo.

—Porque también es una cultura muy cerrada…

—Sí, eso es verdad, pero esta vez no hubo como mérito, esta vez fue como muy sencillo. Quizás porque yo soy más directo y vieron mis intenciones, y sé que vieron mis documentales.

—La discriminación sigue y en el documental aparecen relatos y también la idea de legado por transmisión y por omisión…

—Para mí eso es uno de los valores más importantes de la película, que es el tema de la de la transmisión. Que es parte del conflicto central, la identidad en sí, como una pregunta. ¿Qué significa la identidad?, ¿es algo que viene en paquetes o es una construcción?, si está en crisis.

—¿Cómo es estrenar en medio de esta crisis con el cine y la cultura?

—Es una mezcla de emociones. De la alegría de poder estrenar, con todo lo que implica y, bueno, la tristeza de lo que está pasando. Pero creo que nosotros, como siempre, vamos a seguir haciendo cine como sea.