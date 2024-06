Pedro Ponce Uda: “Hacía rato que quería buscar nuevas formas de contar”

Pedro Ponce Uda estrena en salas Yakuman: hacia donde van las aguas, un apasionante relato documental que demuestra siglos de luchas y división de clases que ha forjado a fuego a la sociedad tucumana. Hablamos con él para conocer más detalles de esta necesaria propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de la película?

—En la cátedra de Alejandra Guzzo y otra cátedra del profesor Pedro Gómez nos tiraron la idea de desarrollar un proyecto documental. Yo hacía rato que quería buscar nuevas formas de mostrar y de contar algo, que para mí pasaba en el lugar donde he vivido toda mi vida, era Tucumán y no encontraba por ahí la forma de hacerlo mediante los mecanismos tradicionales. Entonces gracias a la oportunidad que tuvimos ahí de nutrirnos de herramientas tanto técnicas, teóricas y demás, me permitió ahí en el marco de la escuela poder empezar a pensar este proyecto, que tuvo muchos años de desarrollo hasta que lo presentamos al INCAA y pudimos obtener financiamiento para poderlo hacerlo.

—¿Qué fue lo más complicado?, ¿el tema de conseguir el financiamiento, conseguir los archivos?

—Lo más complicado fue todo, todo fue complicado. Y ahora disfrutando de este momento, es la primera vez que yo vengo acá a Buenos Aires, no conocía la DAC, es mi primer largo, entonces es como también estar ahí como en Disney. Pero lo complejo fue que nos agarró una especie de situación extraña con respecto al INCAA. Porque fue toda la crisis política que ocurrió ahí con la salida de Alejandro Cacetta, después con Ralph Hayek. La gestión se complicó, las cuotas se demoraron muchísimo en salir y luego de eso nos agarró la pandemia. Entonces fue como bastante heavy el tema del rodaje, nos agarró un tema de hiperinflación y entonces todo el tiempo teníamos que hacer F5 a ver hasta dónde nos daba el cuero presupuestariamente para rodar.