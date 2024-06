Hugh Welchman: “Quería ser escritor y productor y de alguna manera terminé dirigiendo películas”

Esta semana llega a los cines La vida de Jagna (The Peasants), la nueva producción de los creadores de Loving Vincent, la joya animada arthouse convertida en hit global con 42 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Nuevamente, la técnica animada que presentan basándose en cuadros pintados al óleo sorprende por su belleza y originalidad. La película está codirigida por Hugh Welchman, quien junto a DK Welchman realizaron esta proeza visual. Hablamos con Welchman para conocer más detalles de la película.

—¿Cuándo supiste que querías ser director?

—Nunca, simplemente ocurrió. Yo quería ser escritor y productor y de alguna manera terminé dirigiendo películas también. Hice Loving Vincent y La vida de Jagna con mi esposa DK, y escribimos y dirigimos y hacemos todo juntos. Me gusta el trabajo. Creo que es un buen trabajo. Nunca quise serlo, pero estoy feliz de serlo.

—¿En ese momento, aún sin saber que querías ser director, tenías alguna película preferida?

—Sí, y hay algunas películas que veo muy a menudo como La noche del cazador, también soy un gran fan de Violento y profano, que, extrañamente, ambas películas fueron hechas por actores que solo hicieron una película y luego nunca hicieron otra. Vuelvo a esas dos muy a menudo. Cuando hicimos Loving Vincent vimos un documental sobre una mujer que desapareció en Londres, y lo vi como 20 veces, creo que fue una de nuestras principales referencias. El tercer hombre me gusta mucho. Soy un poco nostálgico de las cosas. Vi con mi padre, que murió hace como dos años, cuando era adolescente, películas como Dr. Strange Love, The man who shot Liberty Balance, nos gustaban las buenas películas del oeste, así que he estado viendo cosas recientemente como esas. Pero también hay otras películas como El club de la lucha, aunque creo que algunas películas son una especie de moda, son como películas de la época y otras películas son las que duran mucho más. Y estaba pensando en la película francesa Un gato en París, por alguna razón pensé mucho en ella la última semana, que realmente quiero ver esa película de nuevo, tenía algo especial y quiero verla de nuevo.

—Mencionaste que cuando eras niño veías películas con tu padre, ¿él llegó a ver Loving Vincent?

—Sí, desafortunadamente murió antes de La vida de Jagna, pero vio mis otras películas. Era un padre muy orgulloso, quiero decir, obviamente él me decía que no hiciera películas: son pedos, deberías hacer otra cosa, pero al mismo tiempo estaba muy orgulloso de mi arriesgado estilo de vida y de sus resultados artísticos.

—¿Cuál es tu relación con el arte? Las últimas películas tienen esta transición particular en las escenas. ¿Tenés algún artista favorito?

—Si me preguntabas hace dos o tres años, obviamente Vincent van Gogh era mi artista favorito, viví con él durante siete años, y leí 30 libros sobre él, y prácticamente vi a todos los Van Gogh en un museo del mundo, en dos continentes. Y, para mí, cuando me paro frente a una de sus pinturas, no solo pienso en el cuadro, pienso en todo lo que le pasaba emocionalmente a él y a su vida. La gente pensaba que estaba loco, podía estar de pie delante de sus obras y pensaban que yo era como un artista pretencioso, pero porque estaba absorbiéndolo tanto. Creo que es muy difícil que otro artista pueda reemplazar a Van Gogh en mi vida como artista favorito. Antes no me gustaba mucho la pintura. No iba a museos de arte. Yo quería hacer películas a lo Ken Loach, películas de realismo social y fue mi mujer la que me introdujo en el arte y fue algo maravilloso y yo pensaba: ¿por qué no supe de esto cuando era adolescente? ¿Por qué no fui a museos y por qué fue ahora, cuando estoy en mis mediados 30? Pero, ya sabes, más vale tarde que nunca. Ahora tengo debilidad por los pintores al óleo, estoy todavía más enamorado de los expresionistas, como Goya, que es un gran favorito mío, pero eso es también en parte porque estoy escribiendo una película sobre él y nos basaremos en su obra. Así que si estoy haciendo una película sobre un artista en particular, entonces obviamente me involucro en su vida y me gusta más que otros artistas, de lo contrario no las haría.

—¿Cuándo supiste que querías adaptar Los campesinos al cine?

—Bueno, DK estaba pensando en ello allá por 2016, cuando estaba pintando, o 2015, cuando estaba pintando en Loving Vincent, porque ella estaba escuchando el audiolibro. Como ella, como todo el mundo en Polonia, lo había leído cuando tenía 16 años. Pero, ya sabes, es un clásico, un libro grande de mil páginas. No hay muchos adolescentes que les guste como a ella, que no le gustó mucho. Pero lo leyó de nuevo a los veinte y pensó que era increíble. Y luego lo escuchó, en sus 30, cuando estábamos haciendo la película anterior y ella estaba realmente tomada con el lenguaje, para ella era como alguien describiendo una pintura y estaba interesada en la conexión que había. Cuando le dieron el Premio Nobel de literatura a Raymond hace 100 años dijeron: te damos esto por Los campesinos y la forma en que lo escribiste y la descripción, pero además se lo dieron por todos los aspectos de la humanidad en la mirada, a este año, en la vida de un pueblo. Pero ella estaba preocupada y quería hacer algo desde Polonia, quería hacer algo sobre una historia de mujeres porque los dos habíamos pasado como siete años, ella incluso más, como diez años, haciendo una historia sobre una clase media de artistas occidentales. Así que quería hacer algo más cercano a sus raíces y la historia de Jagna significaba mucho para ella debido a lo que le pasó cuando estaba creciendo. Pero ella estaba preocupada de que fuera demasiado pulido, así que me dio el libro para leer y no me dijo que debíamos hacer una película, solo me dijo que leyera este libro. Creo que es importante que vivas en Polonia para entender que es parte de la cultura polaca leerlo, así que finalmente lo leí y cuando lo leí pensé: deberíamos hacer una película, porque la forma en que describe el mundo es como si alguien te describiera una pintura al óleo.

Sobre las dificultades del rodaje y el estreno en Argentina

—¿Cómo es imaginar este tipo de películas en las que además está involucrada la pintura?

—En La vida de Jagna fue bastante rápido en comparación con Loving Vincent, así que escribimos el guion, conseguimos el dinero en un año para hacerla y luego empezamos el rodaje en vivo. Luego ocurrió lo del covid y tuvimos dos frenos, así que eso lo hizo más complicado. Y la segunda vez tuvimos que hacer una pausa de un año debido al clima y cuándo podíamos filmar. Sumado a esto, tuvimos el problema de que teníamos un estudio en Kiev, en Ucrania, y un mes después los rusos nos invadieron y tuvimos que cerrar el estudio y evacuar a Polonia, a todos los que pudieron, las mujeres y los hombres tuvieron que quedarse. Luego reabrimos el estudio y todas esas cosas nos costaron un año, un año y medio. Así que esto ya iba a ser el doble de difícil que Loving Vincent, porque el estilo de pintura es mucho más complicado. Ahí tardábamos una media de dos horas y media en hacer cada cuadro. En esta tomó un promedio de cinco horas para hacer cada cuadro. Así que el doble de tiempo para la pintura, porque también muchos de nuestros pintores de Loving Vincent renunciaron porque esta iba a ser una película más difícil, como el movimiento dinámico de la cámara, y tenemos batallas, tenemos bodas, tenemos bailes, tenemos muchos personajes, tenemos muchas escenas dinámicas y fue duro, fue muy duro. Me encanta la película, pero casi nos mata hacerla, estoy feliz de pasar a la siguiente.

—¿Cómo te sientes con el estreno aquí en Argentina?

—No sé, no me han invitado (risas), así que no voy a estar. Siento que esta historia es una historia muy internacional y la mayoría de la gente ha experimentado este tipo de problemas en su vida como peleas con la familia, por la herencia, con el vecino, un amor pasional, matrimonios que se rompen. Y sobre todo creo que la historia de Jagna es muy relevante hoy en día porque tenemos la situación en la que las mujeres jóvenes son sometidas y siento que esta es una poderosa historia moderna. Así que estoy interesado en ver si funciona en otros países, en Polonia fue la película más taquillera después de Barbie y Oppenheimer.