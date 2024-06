Jennifer López cancela su gira en plena crisis con Ben Affleck

No son buenos días para Jennifer López. Tras los problemas que mantiene con Ben Affleck para sostener su matrimonio y familia ensamblada, ahora se suma la cancelación de la gira de This is me now, que a finales de junio la iba a volver a poner arriba de un escenario tras cinco años de ausencia.

Lo cierto es que, si bien muchos apuntan a que se debe a la necesidad de López por mantenerse cerca de su familia y amigos (así lo anunciaba el comunicado oficial) y trabajar para recuperar el amor de Affleck, otros indican que el verdadero motivo se debe a la poca venta de entradas de los shows que la artista iba a dar en Estados Unidos.

Mientras se conocía esta noticia, a Affleck se lo vio junto a Jennifer Garner, su ex. Algunos indican que la actriz de Alias estuvo hablando con él para que vuelva con la cantante. A Garner le preocupa la estabilidad de los hijos en común con el actor de Batman y desea que vuelva con López en breve.