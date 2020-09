Tras 14 años al aire, el reality Keeping up with the Kardashians llega a su fin

La empresaria mediática Kris Jenner saltó a la fama tras contraer nupcias con el abogado Robert Kardashian. Este supo representar al actor O.J. Simpson en el juicio donde se lo acusaba por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y su novio.

Tras este vínculo, la mujer se casó con un deportista olímpico de renombre llamado Bruce, que luego realizó un cambio de género y hoy es conocida como Caitlyn Jenner.

Con una habilidad sensacional para los negocios, Kris ideó un reality donde mostró la otra cara de la vida familiar, es decir el cotidiano y sus vicisitudes junto a sus hijas de ambos matrimonios, sus parejas, nietos, entre otros. Así nace Keeping up with the Kardashians, una producción que se mantuvo al aire por más de una década durante diversas entregas ininterrumpidas. Asimismo, les valió fama internacional y la creación de otros negocios como líneas textiles, aplicaciones para dispositivos móviles, lanzamiento de cosméticos y productos e invitaciones a los programas más resonantes de la pantalla chica norteamericana.

En el presente, la matriarca de la familia anunció que el show llegó a su fin. Es por ello que dieron a conocer un comunicado que reza: “Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial”.