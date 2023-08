¿Tregua entre Nicole y su hija Indiana?

El fuerte distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana data de largo. Más precisamente, desde fines de 2022 y comienzos de 2023. Tanto es así que la jovencita sigue viviendo junto a su papá Fabián Cubero, su pareja Mica Viciconte y su pequeño hermanastro Luca. Así las cosas, acaba de conocerse lo que podría tomarse como el inicio de una posible tregua en la batalla entre madre e hija. Porque fue la propia Nicole quien aseguró que Indiana irá finalmente a su casamiento con el piloto Manu Urcera, que será el próximo 8 de diciembre. En una entrevista televisiva con Intrusos, aclaró que entre ellas “está todo bien” y aseguró que Indiana dará el presente en la boda. Y agregó: “ A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”. ¿Será este el comienzo de una acercamiento que empiece a poner fin a la pelea entre madre e hija?