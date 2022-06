Una comedia negra protagonizada por Patricia Palmer y Cecilia Dopazo

Durante una entrevista con diario Hoy, Patricia Palmer brindó los detalles de la comedia Radojka, que protagoniza junto a Cecilia Dopazo. La cita obligada será el domingo 5 de junio, a las 20, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 45 y 46.

—¿Cuáles son los roles que llevan a cabo en esta comedia?

—Cecilia Dopazo interpreta a una mujer llamada Lucía mientras que en mi caso llevo adelante el rol de Gloria. Se trata de dos mujeres cuidadoras que están a cargo de una mujer extranjera. Allí se desatarán una serie de situaciones que hacen a la comedia.

—¿Bajo qué circunstancias aceptaron esta propuesta? ¿Cuál es la génesis de esta pieza teatral?

—En mi caso, sucedió que me entregaron el guion, pude leerlo con detenimiento y me divirtió muchísimo. Es decir, la leía y me reía sin parar.

—La obra retoma temáticas tales como la quietud, el paso de tiempo, entre otras. ¿Cómo se convive con esos paradigmas?

—¿Quietud? ¿Qué es eso? Creo que, si bien es algo que deseo, no me llega nunca (risas). El paso del tiempo es como la vida misma. En mi caso, me siento muy plena, y no registro nada negativo en relación al paso del tiempo. Es mpàs, me sucede lo ­contrario.

—¿A qué herramientas apelaron para construir sus personajes?

—A todas y cada una de las recogidas durante mis cuarenta años de recorrido. También en todo lo realizado en una bolsa de experiencia.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra al show?

—No lo definiría como un show. Es una comedia y por eso es muy divertida. Considero que reír hace bien pues libera endorfinas, sube el sistema inmunológico y le hace contrapeso a la angustia existencial. Todo eso y mucho más.