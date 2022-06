Amber Heard deberá indemnizar a Johnny Depp con 15 millones de dólares

En el marco del juicio que involucra al actor Johnny Depp, quien demandó a su exesposa, Amber Heard, por difamación luego de que lo acusara de abuso físico y sexual, el jurado llegó esta tarde a un veredicto en el Tribunal de Virginia, Estados Unidos.

Tras deliberar durante unas 12 horas a lo largo de tres días, los siete integrantes del jurado popular dictaminaron que la actriz difamó al actor, a quien deberá indemnizar con 15 millones de dólares por daños, en la culminación de un proceso judicial que tuvo amplia cobertura mediática y desató fuertes debates en las redes sociales.

Por su parte, también decidió que el actor deberá pagarle 2 millones de dólares a Heard, por el mismo concepto de difamación.

Depp, de 58 años, había presentado una demanda contra Heard por un artículo de opinión que escribió para The Washington Post en diciembre de 2018 en el que le describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico", perjudicando gravemente el curso de su carrera, según declaró en varias oportunidades.

Por su parte, la actriz había presentado una contrademanda de 100 millones de dólares contra Depp después de que un abogado de él dijera que sus acusaciones faltaban a la verdad.

Acusaciones

Durante menos de dos años, Amber Heard y Johnny Depp mantuvieron un noviazgo y una pronta convivencia que culminó en una ceremonia para sellar el amor en una boda.

Sin embargo, la paz se mantuvo por muy poco debido a las peleas, las denuncias por violencia doméstica y las reiteradas llamadas a la Policía. Tiempo después, el amor llegó a su fin y desde hace varios meses, los actores se enfrentaban en un juicio mediático que seguramente sentará precedente.

Primero, Heard escribió una nota para un diario donde reveló las intimidades de la unión junto a Depp. Allí, sin nombrarlo, reveló que fue víctima de abusos sexuales, de violencia doméstica y que se consideraba una sobreviviente.

Es más, como estrategia convocó al estrado a Kate Moss para que concurriera, diera su testimonio sobre el amor que compartió con Depp y habría terminado en pésimos términos.

Sin embargo, esta situación fue desmentida por la modelo internacional, que solo tuvo palabras agradables con su expareja. Es más, afirmó: “Johnny nunca me empujó, pateó o tiró por las escaleras. Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras. Me lastimé la espalda y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.