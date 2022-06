Karol Sevilla: “Siempre he estado muy agradecida a Argentina”

El 15 de junio llega a Disney+ Siempre fui yo, protagonizada por Karol Sevilla. Encarna a Lupe, una joven mexicana, cuya vida da un giro inesperado cuando se entera del fallecimiento de su padre. Entonces, deja atrás su México natal para viajar a Cartagena y asistir al funeral. Diario Hoy dialogó con Sevilla durante una visita fugaz que hizo al país para promocionar su nuevo show.

—Una nueva historia. ¿Cómo fue para vos meterte en el universo de Siempre fui yo y de Lupe?

—Estuvo difícil, la verdad, y fue un reto muy interesante y muy bonito. La historia en sí es espectacular, porque muchos nos imaginamos Disney y el mundo color rosa, pero Siempre fui yo no tiene nada de rosa, porque cuenta sobre el mundo real en el que vivimos. Lupe fue un personaje que me costó mucho actoralmente, pero también fue un reto gigante como actriz. Es una chica muy introvertida, seria, no le gusta mostrar sus sentimientos, no le gusta llorar enfrente de la gente, no sabe sonreír.

—Vos sos muy extrovertida, lo contrario a Lupe. Entonces, ¿qué tan difícil fue componerla?

—Me costó muchísimo, no sabe sonreír. Me llevó mucho trabajo cuando decían acción dejar de ser Karol por el personaje. Otra cosa que me costó es que Lupe tiene pánico escénico y cuando rodé una escena así, en donde Lupe se queda callada, me costó.

—¿Nunca te pasó algo similar?

—Nunca tuve pánico escénico, entonces me acerqué a la persona que conocía que sí lo tenía, que es mi madre, y le pregunté qué sentía, en su ser, en su persona, en su cuerpo. Ella me dijo que le daba como ganas de desmayarse, sentía el cuerpo frío, y no podía moverse ni hablar, se le ponían los ojos llorosos, temblaba y tenía miedo. El director me dijo que necesitaba que traspase la pantalla, que lo haga llorar, y cuando lo hice me pasó. Y al ver la escena en el monitor me pasó, porque la historia es muy real, los personajes son muy reales, porque la historia se hizo para llegar al corazón del público.

—¿Tenías ganas de que te llegara un personaje así?

—Sí, me llegaron oportunidades para hacer historias en México y otros países en donde los personajes crecían, pero no era el momento para hablar de esos temas. Para el público también es difícil decir “OK, no es Luna” y va a ser otra cosa. Por eso me dediqué mucho a la música para representar mis sentimientos y hablar desde mi voz. Cuando llegó este personaje cambió completamente, porque implica un reto muy grande, pero lo primero es que Disney confió en mí nuevamente. Tenía que contar una historia desde mi personaje, porque Lupe lleva la narración, y fue también un reto, además de estar en otro país, siendo la única mexicana.

—¿Cómo decidieron el cambio de look?

–Hicimos muchas pruebas de vestuario, literalmente un día, con Disney conectados por Zoom. En los primeros episodios van a ver a una Lupe muy mexicana, pero cuando llega a Cartagena, ella cambia su imagen, lo van a notar.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar en la serie?

–El misterio que tiene es impresionante, al leer los guiones yo me sorprendía. Eso me llamó la atención. Otra cosa que me encanta de Siempre fui yo es que el público es la pista más importante de la historia. Ellos van a ser la lupa, los investigadores de la historia, cada personaje tiene su historia, va a haber muchos temas, cosas que pasan en la vida real, y eso me gustó, que es una historia real.

—¿Sensaciones de volver a Argentina?

—Es como mi segunda casa, me siento feliz, siempre he estado muy agradecida a Argentina, porque aquí es básicamente donde me descubrieron y me trae muchos recuerdos escucharlos. Desde que llegué me fueron a recibir, me reconocieron en la calle, ese amor de “queríamos verte de nuevo”; es mi casa y siempre que hago entrevistas, Argentina sale presente en mi vida.