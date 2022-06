Sigue la novela entre Amber Heard y Johnny Depp

Durante menos de dos años, Amber Heard y Johnny Depp mantuvieron un noviazgo y una pronta convivencia que culminó en una ceremonia para sellar el amor en una boda. Sin embargo, la paz se mantuvo por muy poco debido a las peleas, las denuncias por violencia doméstica y las reiteradas llamadas a la Policía. Tiempo después, el amor llegó a su fin y desde hace varios meses, los actores se enfrentan en un juicio mediático que seguramente sentará precedente.

Primero, Heard escribió una nota para un diario donde reveló las intimidades de la unión junto a Depp. Allí, sin nombrarlo, reveló que fue víctima de abusos sexuales, de violencia doméstica y que se consideraba una sobreviviente.

Es más, como estrategia convocó al estrado a Kate Moss para que concurriera, diera su testimonio sobre el amor que compartió con Depp y habría terminado en pésimos términos.

Sin embargo, esta situación fue desmentida por la modelo internacional, que solo tuvo palabras agradables con su expareja. Es más, afirmó: “Johnny nunca me empujó, pateó o tiró por las escaleras. Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras. Me lastimé la espalda y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

Una pareja preciosa

Por cuatro años, el actor Johnny Depp y la modelo Kate Moss compartieron un noviazgo que fue furor en la prensa internacional. Los habían catalogado como la pareja más elegante y drogadicta de Hollywood.

Ellos compartieron el amor, pero también se acompañaron por una odisea europea que los encontró protagonizando una serie de campañas textiles que se convirtieron en un furor.

Lo que no lograron fue estar en el mismo elenco de producciones audiovisuales, pero al llegar la ruptura de este amor, las relaciones permanecieron intactas. Así fue como Kate prestó su testimonio para defender el buen nombre de Depp, que agradeció este gesto demostrando una gran congoja.

Vale mencionar que durante el juicio Heard solicitó no mantener contacto con su ex y así impuso como necesario que esto fuera una regla, que en caso de incumplirse requería el pago de una multa de un millón de dólares.