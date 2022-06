La banda Pink Floyd llegó a TikTok con sus populares canciones

Pink Floyd anunció que se unió a la popular plataforma de videos TikTok por primera vez. La banda hizo su debut en la red social con la publicación de dos de sus canciones más exitosas y en pocos minutos obtuvo más de 14 mil seguidores.

El primer video subido a la red muestra una pirámide giratoria mientras suena “Respira” (Breathe), un tema del recordado álbum “El lado oscuro de la Luna” (The Dark Side of The Moon) lanzado en 1973.

El segundo posteo corresponde a un video en el que suena de fondo su icónica canción “Otro ladrillo en la pared” (Another Brick in the Wall).

El tercer clip está musicalizado con la canción “Aprendiendo a volar” (Learning to fly), lanzada en 1987.

De esta manera, Pink Floyd desembarcó en TikTok. La famosa banda británica utilizará la plataforma para publicar regularmente contenido de videos exclusivos.