Iliana Calabró: “Creo en el trabajo en equipo”

Este sábado a las 21, Iliana Calabró vuelve a nuestra ciudad con Una noche en el hotel, que se representará en el Coliseo Podestá. La divertida propuesta viene de ganar el premio Carlos a la mejor comedia de Carlos Paz. Dialogamos con Calabró sobre la obra.

—¿Qué es lo que más te gusta de hacer teatro y gira por todo el país, en este caso con Una noche en el Hotel, encarnando a Amparo, la villana de turno?

—Hacer gira por todo el país me permite disfrutar de toda mi gente, muy de cerca, conocer lugares nuevos, otras idiosincrasias, compartir vivencias completamente diferentes a las de Capital, porque son otros ritmos, tiempos, tradiciones, costumbres, palpito la Argentina en su esencia en cada gira, un placer, me encanta, amo recorrer mi país y llevar ese producto que cada año uno lleva con tanto amor.

—¿Cómo es el trabajo con el resto de los compañeros?

—Cada equipo tiene sus particularidades, me encantan los equipos que son eclécticos, viniendo de distintos lados, encontrando un tono en común, aunque ese trabajo es del director que lo libera luego a cada uno de nosotros.

Hay algunos vínculos que son más fáciles porque ya trabajaste con los compañeros, en general he trabajado ya con todos, y la nueva experiencia es con los más jovencitos, de quienes trato de aprender de su impronta para entrar en esa simbiosis que se da arriba del escenario. Creo en el ­trabajo en equipo, me encanta el trabajo en equipo, me gusta trabajar en proyectos en donde cada uno pueda hacer su aporte y cada uno crece en interacción.

—¿Sensaciones de llegar a La Plata con la obra? ¿Qué te gusta de nuestra ciudad?

—Voy a ir antes porque ese circo ­criollo que tienen es un templo, quiero ir a recorrer ese teatro fabuloso, lleno de magia, los que marcaron los ­primeros pasos arriba de un escenario allí, y tengo pensado ir antes, para ­llegar con tiempo, en todas esas ­diagonales que te perdés, encontrarme con los afectos que tengo allá, así que si Dios quiere saldré temprano para recorrer ese teatro que es mágico.