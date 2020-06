Una película que muestra otras realidades

José Celestino Campusano presenta Bajo mi piel Morena, película que trabaja con cuerpos disidentes para el cine argentino. Diario Hoy dialogó con él para saber más de la propuesta.

—¿Cómo seleccionaste a las protagonistas y cómo surge la película?

—Es un cometido de Cinebruto, desde nuestros orígenes apostamos a la comunidad, no sólo como protagonistas, sino también en producción. A Morena Yfrán la conozco hace tiempo, vi su compromiso en Fango y Fantasmas de la ruta y le propuse llevar al cine su historia.

—¿Se siente más presión al rodar cuando es una historia real la que se cuenta?

—Sí, parte del compromiso es llevar con recursos del cine documental al relato. Si hubiésemos podido acceder a los personajes reales de la historia mejor, pero no podíamos correr riesgos por los tiempos de la historia. Creo que si alguna vez me doy cuenta que juzgo a los protagonistas de mis películas me haría mal.