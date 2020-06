Peto Menahem: “Murciélagos tomó los límites como circunstancias creativas”

En medio de un contexto desolador para los artistas, hubo quienes vieron esta circunstancia adversa como una posibilidad y se lanzaron a la odisea de crear en tiempos de pandemia.

Así nació Murciélagos, la primera película argentina realizada durante el aislamiento, que se estrenará el próximo 2 de julio en una sala virtual donde el valor de la entrada será a voluntad, ya que lo recaudado será donado al Banco de Alimentos a través de la organización Amnistía Internacional.

En este marco, conversamos con Peto Menahem, quien nos contó cómo vive el aislamiento y cómo fue esta experiencia de trabajo diferente.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Hay días y días, pero en general bien. Como todo el mundo, en una montaña rusa emocional. Con mi mujer y mi hijo tratamos de compartir y hacer cosas creativas y divertidas. Pero también hay momentos individuales, de soledad.

—Están por estrenar Murciélagos, ¿de qué trata el filme?

—Son ocho historias de soledades y de confinamientos.

—¿Qué nos podés adelantar de tu personaje?

—Mi personaje está solo en la cama, no sabemos bien qué le pasa, si está triste, si está angustiado, si está aburrido o todo a la vez. Y de pronto recibe una visita inesperada, entonces tendrá que decidir qué hace con esa visita. No puedo contar nada más.

—¿Qué balance hacés sobre haber tenido la posibilidad de trabajar en cuarentena?

—Murciélagos es una película filmada en cuarentena y estoy contento por muchos motivos: primero porque a los actores, directores, técnicos nos gusta hacer cosas y lo hicimos. Segundo, porque usamos la circunstancia como una herramienta, que es lo que hacemos siempre y eso está bueno. Tercero, porque me gusta haber trabajado con la gente con la que trabajé. Me encanta el elenco, son muy talentosos, muchos muy amigos míos. Cuarto, porque siete de las ocho historias las escribió Virginia Martínez que es muy amiga y a quien adoro. Y por último, porque me encanta que lo recaudado sea para el Banco de Alimentos. Aunque me da bronca y me pone triste que deba existir el Banco de Alimentos, porque no concibo que haya gente que no tenga para comer si hay comida para todos. Pero este es el mundo que supimos construir, así que está bueno que entre todos nos ayudemos.

—Estás acostumbrado a trabajar en los sets, ¿cómo fue la sensación de trabajar a distancia y en este contexto?

—Por un lado estuvo bueno aceptar un desafío en el que se tomaron las circunstancias como herramientas y los límites como circunstancias creativas. Eso es lo que casi todos nosotros hemos hecho siempre y ahora. Y creo que todos los argentinos lo hacemos en general para vivir y superar las diferentes crisis. Por otro lado lo viví con mucha ansiedad, porque no soy muy bueno tecnológicamente y esto me requirió hacer cosas que me ponían muy nervioso. Y finalmente, como balance estuvo buenísimo el experimento, pero quiero que esto termine para volver a filmar como siempre. La verdad es que hay muchas cosas tal vez que podemos sacar en limpio en esta circunstancia de la pandemia, pero quiero que todo vuelva a como era antes.