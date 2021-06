¡Unen su amor! Nicki Nicole anunció su compromiso con Trueno

Pese a ser muy jóvenes, ambos uniran legalmente su amor. Nicki Nicole anunció su compromiso con Trueno, durante una transmisión de Twich con Ibai Llanos. La cantante destacó que ya tiene el anillo puesto y que fue su pareja quien le pidió matromonio: "Nuestro amor es súper intenso".

Además agregó que el cantante de Trap la sorprendió: "Me lo pidió con un anillop ero fue muy inesperado. Él había hecho un plan: fuimos a La Boca, de dónde es él y quería hacerlo en su terraza, para que se vean los dos puentes. Yo le tengo miedo a las alturas. Y él no se podía agachar".

Y culminó con su romántico relato: "Me lo pidió sentados porque no me podía parar. Fue súper lindo la verdad. Me emocioné y no lo podía creer, porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo". Y luego de contar que le dio el "SI", agregó que vive una linda historia con Trueno: "Nuestro amor es súper intenso, nunca experimenté algo así. Creo que para hacer los papeles falta bastante, pero la fiesta la podemos hacer. Nos une más lo que sentimos como personas que un anillo".