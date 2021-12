Valeria Lois: “Una invitación así es una chance increíble para trabajar”

La talentosa Valeria Lois es parte de El perro que no calla, película de Ana Katz. Además, cosecha premios por su maravillosa participación en Las Siamesas, último opus de Paula Hernández, donde comparte cartel con Rita Cortese. Diario Hoy dialogó con Lois para saber más detalles de su participación en la película y proyectos venideros.

—En El perro que no calla tenés un personaje que interactúa de una manera particular con el protagonista. ¿Cómo fue para vos representar en la propuesta a la parte más ridícula y sangrienta de la economía y la sociedad?

—Lo analizaría más desde el mundo Katz, y lo que nos sorprendió de aquello que mostró previo a la pandemia, pero también considerando la capacidad que tiene ella para generar situaciones incómodas, infrecuentes e inconclusas. Nadie se puede enojar, pegar en la mesa e irse. Acá nadie dice nada y hay que plantear situaciones como la de que alguien no puede ir más a la oficina con el perro. Es una invitación placentera donde hay algo muy absurdo para hacer en serio, y lo más vacío de expresión. Ella me llamó, y fue un sí rotundo. Estaba haciendo funciones con Carlos Portaluppi, le comenté y él me dijo: “Tenés que estar, yo ya lo hice”. Fue un sí rotundo, tras un tiempo, y luego volver a rodar en donde todo lo que sucedía era muy lejano de la comprensión humana. E inmediatamente luego sucedió la pandemia. Eso me refuerza la idea de que hay una cabeza genial, permitiéndome con mi pequeña participación contar algo brutal. Pero donde también aparece la idea de comunidad, sabiendo que es con el otro. Y la película sirve para reflexionar sobre algo muy contundente que está pasando en la

actualidad.

—Porque la película habla de la falta de lógica y de ver al otro…

—Y de cuidado, de la comunidad, de que al final es con otros para que suceda, para estar bien, muy abajo, bajando cambios y con otro.

—Y tu personaje, además, habla brutalmente, como cuando le dice al protagonista que no hay trabajo porque su tarea, el diseño gráfico, lo hace cualquiera hoy en día. Hay algo de la improvisación…

—Totalmente. Ella tiene una lectura de las cosas que me parece increíble, como eso de aquellos que caminan agachados. Cuestiones que hemos normalizado y en donde uno cree que no va a convivir con eso. Para una, como actriz, desde el deseo, una invitación así es una chance increíble para trabajar.

—Ojalá se reconozca el trabajo de ustedes como corresponde…

—En nuestra profesión está un límite roto hacia arriba, donde alguien puede cobrar millones por una pavada, y un límite hacia abajo, que siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo por nada, entonces debemos luchar contra la precarización.

—¿Cómo sigue lo que queda del año de trabajo? ¿Ya hay planes para 2022?

—Voy a grabar Temas Propios de Guillermo Rocamora, con Diego Cremonesi y Ángela Torres en Uruguay. Al regreso haré La vida extraordinaria por tres meses, y más adelante algo de teatro con Sebastián Blutrach. Además se estrenará la serie sobre García Belsunce.