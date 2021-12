Jorge Vázquez: “La Plata me dio ese hermoso lugar donde pude demostrar lo que hago”

Oriundo de la ciudad de las diagonales, el cantante e intérprete Jorge Vázquez, en un mano a mano con este multimedio, habló sobre sus medios de producción, las canciones que elige para integrar sus discos y adelantó los detalles de los proyectos por venir en la temporada estival, que contará con el público presencial. Asimismo, reveló las vicisitudes que enfrentó desde sus inicios, las virtudes del arte y los frutos cosechados del camino andado.

—¿Qué detalles podés brindar sobre este lanzamiento? ¿Cuáles son las características particulares de tu nueva producción?

—Los detalles que podemos brindar es que se trata de un trabajo que se ha retrasado mucho, por el tema de la pandemia imperante del coronavirus que empezó en el 2020. Para esta ocasión, estuve inmerso en un disco de canciones clásicas, donde mucha gente va a sentirse identificada con esta música por haber marcado su vida. Se trata de hits de autores muy importantes, y nosotros hemos tratado de hacer versiones renovadas de dichas canciones. Por ejemplo, en el caso del tema Para vivir un gran amor, un éxito de Cacho Castaña. Por suerte, se logró hacer un feat con el mismo luego de su muerte, rescatando su preciada voz; y este tema hoy forma parte de este nuevo material.

—¿Cuál es el balance que hacés sobre tu intensa trayectoria? ¿Con qué debilidades y fortalezas te encontraste en el camino?

—Mi trayectoria tuvo varias etapas. Es decir, primero comencé como baterista y formando parte de una banda. Luego pasé a ser la voz principal, hasta que tomé la decisión de empezar a formarme como solista. Creo que fue una gran decisión en mi carrera. Ahí comenzó una nueva etapa, donde decidí ir por el lado de las baladas e interpretando temas que digan cosas que dejen mensajes. Luego, la gran bisagra fue mi participación en el programa de televisión Elegidos, de Telefe, que me permitió, además de ganar, abrir otro mundo que no conocía. Con esto vino la grabación de mi primer disco con la compañía Sony, que me apoya hasta el día de hoy. Además, tuve la posibilidad de ganar una terna en los premios Gardel con este material titulado Así. Luego fui nominado con mi segunda producción, llamada Pasional, a los premios Gardel. Hoy me encuentro lanzando mi tercer álbum, lleno de expectativas; y que me traerá, abrirá nuevas puertas seguramente y me permitirá mostrar una versión distinta.

—¿En qué momento comenzaste a vivir de la música? ¿Podés solventarte gracias al arte? ¿Cómo sobrellevás este oficio tan intenso y difícil?

—Hoy la música me ayuda y mucho. Sin embargo, considero que es difícil vivir de la música; que si bien es mi primer trabajo, aún mantengo mi segundo empleo. Creo que para vivir de la música falta, y falta mucho. Pero vamos por ello.

Sus recuerdos y lo que se viene

Como cierre de año, el artista Jorge Vázquez reflexiona sobre nuestra ciudad y adelanta sus planes para el verano.

—¿Qué relación te une a La Plata? ¿Qué sensaciones te rodean en este espacio donde diste tus primeros pasos?

—Nací en La Plata. Acá me crié, me formé, jugué al fútbol, estudié, tengo mi familia. Y es la ciudad que me dio ese hermoso lugar donde pude demostrar lo que hago.

—¿Qué planes tenés para esta temporada, donde hay una apertura de las actividades abocadas al espectáculo? ¿Qué opinión te merece la vuelta a los escenarios y la presencialidad?

—Mi plan para esta temporada será mostrar y presentar mi nuevo material. La idea es ir a realizar presentaciones en festivales, hacer conciertos y recorrer distintos lugares mostrando mi música, promocionando mis discos, entre otros.