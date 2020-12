Vanessa Bryant denunció a su madre e irán a juicio

El matrimonio compuesto por Vanessa y Kobe Bryant atravesó momentos de gloria como también malos, debido a infidelidades y un escándalo sexual. Lejos de separarlos, estas circunstancias los unieron aún más; formaron una familia numerosa con cuatro hijas llamadas Natalia, Gianna, Bianca y Capri. Tras el retiro del astro deportivo, la pareja disfrutó de lo cosechado y la fortuna que obtuvo por sus buenas inversiones en empresas internacionales, para luego abocarse a la crianza de las herederas.



Sin embargo la felicidad se opacó por un accidente aéreo que se cobró las vidas del jugador, de su segunda hija Gianna, de un matrimonio amigo junto a sus niños y del chófer de la aeronave. Tras pasar por el duelo, los homenajes y retomar el rumbo junto a sus tres hijas, Vanessa inició los trámites sucesorios y tomó las riendas de las finanzas heredadas.



Una vez que pudo obtener algo de calma, su mamá Sofía Laine la denunció por explotación laboral. Había trabajado como asistente personal y niñera de la familia por 18 años durante 12 horas al día, sin comida ni descanso, sin percibir ninguna retribución económica por ello. Ahora exige 5 millones de dólares, una camioneta Mercedes Benz y un departamento en California. Ante esta situación, Vanessa salió en defensa de su buen nombre, realizando una contrademanda por calumnias, injurias y extorsión.



Además, se tomó un momento para escribir una aclaración en su Instagram: “He sido una madre que se queda en casa y mi esposo y yo éramos los cuidadores de tiempo completo de nuestras hijas. Durante casi dos décadas, arreglamos que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo alguno para ella, porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio. Mi esposo y yo pensamos que era mejor para ella no vivir en nuestro hogar. Ella cuidaba a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hace la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de los asuntos comerciales ni de los gastos”.