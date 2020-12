Mauro Caiazza: “La música me salvó de la cuarentena”

De Fuelles y flores es el EP de cuatro canciones de Mauro Caiazza, que en medio de la pandemia, se enfocó en su carrera musical. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles de su nueva propuesta.

—¿Cómo atravesaste la pandemia?



—Fue todo un nacimiento de una nueva etapa en mi vida, la música me salvó de la cuarentena. A todos nos pegó muy duro. Yo la pasé solo y lo más difícil para mí, además de quedarme sin trabajo, fue no poder bailar por primera vez en 25 años; no recuerdo no bailar tanto tiempo desde mis 11 años. Fue un duelo en el que me pude conectar con la música.

—¿Tenías muchas cosas planeadas?



—Con mi compañía Tango FreeStyle hacíamos shows todas las semanas y tenía una nueva propuesta que tuve que darle de baja. La mayoría del público en mis eventos eran extranjeros y se cortó, y al cerrar todos los espacios de tango fue difícil.

—Pero te reconectaste con la música…



—Fue muy sanador, una nueva manera de expresarme. Encontrar un sonido, poder plasmar en palabras lo que siento y me pasa fue un proceso muy interesante para mí. Y además me ayudó a conectarme otra vez conmigo. Me dedico a la danza, pero principalmente a comunicarme con otro cuerpo, por eso es tan difícil seguir ahora. Creo que es un nuevo camino para mí.

—Te conocemos por el show más mediático, pero el tango está con vos desde siempre…



—Sí, yo comencé a los 11 años a bailar folclore y después tango. No sé si tenía esa conexión fuerte, pero a los 16 me pegó muy fuerte; porque el tango se hace esperar, pero una vez que te entra no se va más. Es una pasión que se transforma en lo que vivís. Tal vez de chico no entendés el código de bailar en pareja y eso mismo lo fui encontrando de adolescente.



—En Cuerpo, uno de los singles, dirigís y actuas en el video, ¿fue complicado?



—Desde siempre estoy conectado con el audiovisual y acá sabía que había muchas fotos que necesitaba plasmar. Escribí el guión durante siete meses.