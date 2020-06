Varios del espectáculo

Tristán, entre la lucidez y el olvido

Desde el accidente doméstico que le provocó una quebradura en sus caderas y posterior operación, Tristán permanece internado. Primero debió rehabilitarse para lograr cierta motricidad en sus piernas y luego lo trasladaron a un hospicio cordobés para adultos mayores.

Ahora, el intérprete que cosechó su carrera en cine, teatro y televisión está inmovilizado, sufre ciertos desvaríos en relación a su ubicación en tiempo y espacio como también al reconocimiento de sus seres queridos. El diagnóstico sería un problema neurológico y su familia aún no puede visitarlo por el riesgo pandémico.

Luciana Salazar: una mamá full time

De forma reciente, Luciana Salazar se sumó al staff de Polémica en el bar para hablar sobre la política argentina. Esta fue una decisión más que conveniente, porque la rubia debilidad se abocó al análisis de la realidad actual.

Ahora está instalada con sus padres en la casa de Tigre y habló sobre cómo transita la cuarentena obligatoria: “Desde todo punto de vista fue la mejor elección, mis papás me ayudan, mi mamá juega con la nena y así se divierte un poco que está muy solita porque no tiene hermanos”. Asimismo, agregó que Matilda se porta bien pero el encierro la tiene a mal traer: “Ahora hace caprichos y berrinches que, hace unos días, no tenía”.

La cruda revelación de Anita Pauls

Al finalizar la exitosa novela Argentina: tierra de amor y venganza, Ana Pauls viajó a Estados Unidos para estudiar teatro y fotografía.

En este marco fue entrevistada y al ser consultada por su visión del éxito, expresó una verdad familiar: “Nunca sentí que mis hermanos eran una competencia o que tenía que tener el mismo éxito que ellos. Porque además, ¿qué es tener éxito? Lo he visto a Gastón, siendo un número 1 de la TV, exitoso, tomando cocaína sin parar y viviendo sus peores momentos. Entonces para mí el éxito no está relacionado con la actuación ni es índice de felicidad...”.