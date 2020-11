Verónica Varano: “El teatro por streaming es una opción para la gente”

El próximo jueves a las 21 horas Verónica Varano vuelve al teatro online a través del Complejo Teatral Regina con el espectáculo ¿Qué tenés en la cabeza?, obra escrita por el periodista Beto Casella, y que ya lo ha representado en temporada veraniega.

Para saber más detalles de la propuesta, con entradas en venta en Tiendaticket.com, diario Hoy dialogó con la actriz y conductora, quien estará acompañada arriba del escenario por Alejandro Fiore y Gerardo Baamonde, y será dirigida por Fabián Vena y José Luis Arias.

Versátil, carismática, Varano ha sabido mantenerse en el ambiente artístico a fuerza de empeño y pasión.

Comenzó en cine, participando en el clásico nacional de todos los tiempos, La Mary, de Daniel Tinayre, con Susana Giménez y Carlos Monzón, y ya adulta, tras protagonizar el videoclip Entrégate, junto a Luis Miguel, avanzó en la televisión, teatro y redes sociales, sosteniendo un rumbo claro que, además, siempre, fue acompañado por la respuesta de los espectadores.

Separada recientemente, la obra analiza, curiosamente cuestiones ligadas a la vida en pareja mostrando, a partir de la intervención de un neurocientífico (Baamonde), las diferencias reales que existen en los cerebros de la mujer y del hombre (Fiore/Varano) con argumentos científicos.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Como todos, ya igual estamos en el final, es como cosa antigua eso, ya me parece mejor hablar para adelante, no sobre lo que vivimos, lo viví como todo el mundo, estudiando, trabajando, haciendo cosas en las redes, de ese modo, cada uno re adaptando el trabajo.

—Ahora apareció el streaming de la obra, ¿cómo es tu relación con la tecnología?

—-Yo me manejo todo por redes, así que te imaginarás que es buena, sino no tendría ni los followers que tengo ni la actividad que tengo.

-—¿Te gusta el teatro por streaming?

—Es una opción, no es teatro propiamente dicho, es una opción distinta para la gente, para que se pueda juntar, son excusas para sociabilizar y sentir que estamos volviendo a la realidad de a poco, porque nada que ver el teatro real al streaming, realmente es otra cosa, ería mentir sino, es una opción diferente, es una propuesta que se puede abrazar, que se puede pasar en los autocines, es una propuesta divertida, es encontrarle la vuelta.

—¿Fue emocionante volver al teatro?

—Fue una alegría enorme, un placer, volver al teatro es un flash, la verdad que sí.

—Más allá que no esté el público…

—Por supuesto, pero el hecho de volver a trabajar ya es un montón.

—¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros?

—Al principio raro, pero después te adaptas, los seres humanos nos adaptamos.

—Es una obra probada y efectiva…

—Sí, la hicimos en temporada, la obra de Beto Casella es buenísima, la hicimos en Mar del Plata, acá en el Regina, nos fuimos de gira, es una obra chiquita, linda, bien Beto Casella.

—Fabián Vena ahí comanda todo…

—Sí, es el director, excelente, es un maestro, yo estudio con Fabián, también soy alumna, es mi maestro.

—¿Habías trabajado anteriormente con Fiore y Baamonde?

—No, a Ale me lo había cruzado, pero en otros ámbitos, y con Gerardo tampoco, él entró después, antes estaba Alejo García Pintos.

—¿Con cuál de todos los roles que ejerces te sentís más cómoda? ¿Hay uno que te guste sobre los otros?

—La verdad es que soy una persona muy inquieta, ahora estoy estudiando psicología, imagínate cómo me gusta estudiar y cambiar, soy super curiosa, me gusta todo, creo que la actuación abarca varias cosas.

—Hiciste poco cine…

—Sí, porque los personajes que siempre me ofrecieron incluían desnudos, y a mí no me gusta, por un tema familiar, me guardo mucho, por eso, no por otra cosa, me ofrecieron, cine, series y la verdad que no, al menos por ahora no, después nunca se sabe.

—Tu perfil es más popular y familiar ¿tiene que ver con eso?

—En realidad tiene que ver conmigo, me hago cargo, soy yo, esto es trabajo, pero no está bueno, por mis hijos, no me gusta. Es una cosa que nació de mí, y desde siempre me cuidé con esto, no es algo que vaya a hacer ahora, además vos podés hacer una escena de violación, comprometida, que en el argumento no hay ningún problema, pero te la cortan y la ponen en redes por otro lado.

—¿Cómo fue la transición en tu carrera desde tus inicios a ahora con la instantaneidad de las redes?

—Tampoco es tan lineal, fue una cosa paulatina, se dio así.

—¿Hay proyectos de trabajo?

—Estamos viendo, ojalá podamos ir al Regina, es nuestra casa, ayudás a la Casa del teatro, por todos lados cierra. Queremos ir de gira, pero vemos qué pasará, hasta que no se levante la cuarentena hay que esperar. Estamos felices, la obra es divina y con la vuelta al teatro es como volver a la normalidad.

—Si tenés que recomendar la obra, ¿por qué la deberían ver los espectadores?

—Yo te cuento el argumento y vos sacas tus propias conclusiones, es lo que le pasa al 99 por ciento de las parejas con varios años de casado y te vas a ver reflejado en muchas cuestiones de sexo, celos, expectativas, comunicación, uno habla en un idioma y otro en otro, con una explicación pseudocientífica, todo con humor y hay que ver qué pasa al final.