Vivica A. Fox: “Me encantaría que se hiciera Kill Bill 3 sin importar quién actuara”

Dueña de una carrera única, Vivica A. Fox, presenta en Lifetime Movies The wrong collection, que produce y protagoniza, con estrenos el sábado 15 y domingo 16 de La entrenadora equivocada y El perfecto hombre equivocado. Además, todos los miércoles de mayo a las 23 ­presentará tres títulos de la franquicia. Diario Hoy dialogó con la actriz para saber más de su trabajo y disipar rumores sobre Kill Bill 3.

—Has recorrido un largo camino en diferentes aspectos del entretenimiento. ¿Cómo sabías que estabas lista para dar cada nuevo paso? ¿Cómo te sentiste también produciendo y dirigiendo?



—Es algo que trato de transmitir a otras actrices, que justamente a veces, puedes interpretar solamente un papel durante mucho tiempo y que cuando pase el tiempo sabrás cuándo interpretar otros papeles. Y para mí, yo había empezado como la jovencita y después de eso una espera que la carrera pueda llegar a otro capítulo donde pueda interpretar a la mamá o a la jefa, o a la chica que está a cargo. Y después de eso pasás a producir, y después de producirlos y comprender toda la dinámica de cómo se produce ahí, bueno, llegó la hora de dirigir. Entonces tenés que tener un equipo que te diga bueno, la próxima vez que hagamos este proyecto no sólo vas a producir, te vamos a dar la chance de dirigir también.

—¿Has visto cambios con respecto a la mujer en la industria?



—Sí, creo que lo que estás preguntando en cuanto al movimiento Me too afectó a Hollywood, y la respuesta es mucho.

—Te saco de The Wrong Collection. Hace un tiempo dijiste que si se hacía Kill Bill 3, te gustaría que Zendaya interpretara el rol de tu hija. ¿Seguís pensando eso?



—Vamos a aclarar algo de esa historia que estamos mencionando ahora. A mí en una entrevista me preguntaron sobre Kill Bill 3 y es algo que siempre me preguntan. A mí me encantaría hacerlo, pero no se olviden que a mí me mataron, así que tendría que ser una visión o un flashback. Y me preguntaron, porque yo dije que yo estaba esperando que la joven actriz Ambrosia Kelley pudiera crecer para vengarse y luchar contra Uma Thurman, porque ella dijo que cuando creciera iba a venir a buscarme, ¿se acuerdan? Entonces, en una entrevista me preguntaron, si esta no se pudiera y el estudio quisiera un nombre más importante: ¿A vos a quién te gustaría entonces? Yo para nada quería decir algo de Ambrosia. O sea, Zendaya me encanta. Zendaya me parece excelente y el único motivo por el cual yo dije Zendaya es porque me pidieron un nombre famoso. Me encantan las dos. Simplemente me encantaría que se hiciera Kill Bill 3 sin importar quién actuara. Como todos los demás.