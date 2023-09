¿Vuelven los NSYNC?

Sin dudas, los NSYNC fue una de las boy bands más icónicas de los 90 y que marcó a toda una generación. Y resulta que ahora la agrupación formada por Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick se reunió ocasional y oficialmente para lanzar una nueva canción llamada Take you to a better place, que aparecerá en la próxima película Trolls band together.

Pero hay más: porque durante la semana que pasó, los cinco juntos acudieron a la gala de los MTV Video Music Awards en Nueva Jersey para presentar el premio a mejor video pop, que recayó en el trabajo Anti-hero de Taylor Swift. Y con todo esto es que se alimentan cada vez más los rumores de una posible vuelta o reencuentro del quinteto. Por su lado, los millones de fans que tienen por todo el mundo ya están invadiendo las redes.