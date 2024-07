Wanda Nara confirmó en redes que no está más con Mauro Icardi

Wanda Nara decidió, tras los rumores por el pedido de divorcio que le habría hecho a Mauro Icardi, publicar en sus redes sociales la verdad sobre la decisión.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, escribió.

Por su parte, Icardi subió imágenes del entrenamiento en Turquía, donde juega en el Galatasaray. Ponen así 10 años de historia de amor que alimentó a medios de comunicación con sus idas y venidas.