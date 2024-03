Wanda Nara lanzó su nueva canción Money, ¿un palito para la China Suárez?

Wanda Nara, reconocida mediática y empresaria, continúa su incursión en el mundo de la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Money.

La canción que relata la historia de una boxeadora exitosa que disfruta de una vida llena de lujos gracias a su esfuerzo ha generado revuelo debido a posibles indirectas hacia la actriz Eugenia “China” Suárez.

En el videoclip de Money, Nara se muestra rodeada de autos lujosos y brillos, en locaciones como el Casino de Buenos Aires y el palacio Sans Souci, desplegando su sensualidad y glamour característicos.

El estribillo de la canción, “Money, money, las chicas solo quieren money”, enfatiza la temática de la canción, mientras que otras partes de la letra sugieren una actitud desafiante y segura de sí misma.

Algunas estrofas de la canción, como “¿Te gusta cómo soy, te gusta copiarme, mi amor?”, han sido interpretadas como una posible alusión al famoso “Wandagate”, un episodio mediático en el que se vio envuelta junto a la China. Con frases como

“Me miran, me copian. Me copian, me miran”, Nara parece referirse a su influencia y estilo propio que habría sido imitado por otros.

Con Money, Wanda Nara continúa consolidando su carrera musical, tras el éxito de sus anteriores sencillos Bad Bitch y O bicho vai pegar.