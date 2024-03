Soledad Velasco estrena Cross Dreamers

Tras presentarse en varios festivales nacionales e internacionales, la ópera prima de Soledad Velasco, Cross Dreamers, llega a los cines del país. Hablamos con ella para conocer detalles de su trabajo.

—Acabás de presentar la serie sobre el ARA San Juan en Netflix, donde sos guionista, y ahora finalmente llega Cross Dreamers, ¿cómo se vive todo esto?

—La verdad todo junto, y no estaba planeado para que suceda así, pero a veces los tiempos de las cosas se dilatan mucho, más de lo que uno cree, y el tiempo pasa. Y, sí, la verdad es que casi que habíamos dado por perdido el estreno en el INCAA y finalmente recibimos ese llamado mágico y hermoso y nos dieron la fecha para el 21 de marzo. Vamos a estar una semana en el cine a las 20:15, vamos a estar con la peli, con el estreno, con las protagonistas que viven cada estreno con mucha emoción, con mucha alegría. Porque para ellas es muy fuerte el encuentro con el público. Lo habíamos vivido en el 25 de Mayo, que fue un ciclo que nos invitaron y estuvo la sala súper. En Marbella también, que fueron hermosas las funciones que tuvimos. Hay algo que sucede con ellas y es que la gente empatiza mucho con las historias, entonces siempre se dan charlas de intimidad que se dan después de las funciones. Suelen ser muy emotivas y muy lindas, así que contentas por repetir y revivir un momento así.

—¿Cómo fue que vos viste que el cross era un tema y había algo para contar?

—Para mí también fue novedoso. Cuando descubrí un poco el mundo del crossing, yo tampoco estaba familiarizada con este grupo humano, porque, por otra parte, era un grupo que no estaba politizado, visibilizado, porque lo que implicaba hacer cross era básicamente algo muy, muy interno. El otro día estaba pensando en que me había llamado a mí la atención de este mundo. Porque yo soy aburridísima, hetero, no tengo que ver con el universo LGTB, no soy parte de las diversidades en ese sentido y, claro, me había quedado pensando porque a mí me había interesado el mundo cross. Y el otro día recordé que, cuando yo descubro este mundo, la charla que tengo con algunas de ellas es que ellas hacen muchos años sabían que disfrutaban de explorar su feminidad, de construir una identidad de género también desde lo femenino. Había algo ahí que estaba muy embrionario en sus vidas desde muy temprana edad y no podían llevarlo adelante, sino en esta doble vida, esta postergación, el tapar, el reprimir.