Andy Clar: “Venimos a romper el esquema, a hablar de otra cosa”

Desde hoy a las 9:30, Hola vos es la nueva propuesta de Streams Telefe que estará todas las mañanas, de lunes a viernes, con 11 mujeres influencers de distintas disciplinas: Andy Clar, Beta Suárez, Laura Romano, Lorena Serini, Agus Ramos Mejía, Judi Kova, Paula Ottoboni, Melisa Marzioni, Luciana Boglioli, Marleyn González y Mariela Mroue. Para saber más hablamos con Clar, quien adelantó todo lo que hará junto a Suárez los martes y jueves.

—Estás siempre inquieta, buscando desafíos todo el tiempo, ¿cómo es sumarte a Hola vos?

—Mirá, la verdad es que es un gran desafío. Primero, desafiar al medio, porque es algo que está bastante representado para hombres, por lo cual están todos los porcentajes que hablan de que realmente son mayoría hombres. Así que nosotros venimos acá, todas nosotras, que somos mujeres, a cortar con eso, a romper el esquema, a hablar de otra cosa. Sobre todo ni siquiera es que vamos a hablar de cosas solo de mujeres, sino que vamos a hablar de cosas de la vida, pero somos mujeres creando ese contenido. Me parece que es muy valioso y creo que también esto de que se llame Hola vos está buenísimo, porque vamos a celebrar un poco también el tema del encuentro. De todas las mañanas meternos en la casa de la gente, o en el trabajo, o en el bondi, charlando un poco. Sabemos que van a ser muchas mujeres las que nos escuchen y ese es el lugar de encuentro, ese Hola vos, de donde nos encontramos, así que yo estoy feliz y contenta. Soy la más grande de todo el grupo.

—Más grande no, la que tiene más experiencia...

—No, el tema de la edad es importante, porque creo que hay que desmitificarlo un poco. Que cuando crecemos las cosas se vuelven difíciles, una nueva adolescencia, pero la verdad es que esto también es una prueba de que no importa la edad, lo que importa es lo que tenés ganas de hacer, lo que tenés ganas de transmitir. Y en este medio que es tan difícil esto porque siempre se busca gente mucho más joven, y Beta y yo, que somos el equipo que hacemos los martes y jueves, vamos a presentar un poco también a otras voces, que quizás no encuentran hoy un lugar en donde tener un programa que las acompañe de una manera. No tan tremendista porque sos más grande, ni tampoco como casi lo que escuchamos en general que son mucho más jóvenes.