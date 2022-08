Wanda Nara rompió el silencio: “Mi familia no se sorprende de nada de mí, porque me conoce más que nadie”

Wanda Nara abandonó el país ayer por la mañana. Después de una semana agitada entre acusaciones de una empleada doméstica y un audio filtrado en el que la empresaria confirmó su divorcio de Mauro Icardi, la mediática fue abordada por los medios en el aeropuerto y rompió el silencio.

“¿Estás separada?”, “¿Pudiste hablar con Carmen, tu empleada?”, “¿Seguís enamorada de Mauro?”, fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Wanda. “No puedo responder tantas cosas a la vez”, respondió tajante mientras interactuaba con la gente que la saludaba y le pedía fotos.

Pero ante la insistencia de los movileros, Wanda decidió hablar. “La verdad que llegué hace cuatro días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no pude ver mucho. Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país y trabajar, aunque extraño mucho a las nenas”, expresó sobre su viaje a la Argentina para grabar parte del show ¿Quién es la máscara?.

“¿Te vas con Mauro?”, le lanzó un cronista. “Me voy con mi familia”, respondió la rubia. “No voy a hablar de esas cosas porque después sacan una idea diferente”. “Pero de tu boca, ¿te viniste a separar?”, consultó otro notero. “Prefiero no decir nada de mi boca. Me voy con mi familia, no tengo nada más para decir”, contestó evitando el tema.

Sobre el audio que trascendió en LAM, en el que se la escucha decir que su viaje a la Argentina era para iniciar los trámites de divorcio, comentó: “No tengo ni idea porque no lo escuché, estuve encerrada en el estudio (...). Le tenés que preguntar a Ángel (De Brito), a mí solo me dijo que se viene a Milán de vacaciones”.

“¿Viste que volvió a aparecer el guardaespaldas otra vez?”, disparó un periodista. “¿Pudiste hablar con Mauro en las últimas horas?”, insistió otro. “Todo el tiempo hablamos con Mauro, obvio”, señaló y explicó cómo reaccionó su marido ante el audio filtrado: “Mi familia no se sorprende de nada de mí, porque me conoce más que nadie”.

El audio en el que expresa la voluntad de divorciarse fue enviado a su empleada doméstica Carmen, con motivo de haberse enterado de que estaba haciendo público un reclamo económico. Aunque al principio se desentendió del asunto, finalmente dijo, visiblemente asombrada: “Me sorprende un montón. Me parece rarísimo y me sorprende un montón. Es increíble que no pueda hablar ni con la gente cercana. Conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió”.

Wanda Nara sobre el conflicto con su empleada doméstica: “Me duele lo que se dice”

Con desilusión, y en referencia al conflicto con su empleada doméstica, Nara declaró: “Me duele lo que se dice porque tengo un montón de gente que trabaja para mí y sobre todo con ella, que tenía una relación muy linda, casi familiar. Me sorprende muchísimo, pero bueno, es una traición más”.

También desmintió que la mujer haya trabajado en malas condiciones laborales. “Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones y en orden. Tampoco soy yo la que me encargo de todos los empleados, tenemos una secretaria que se encarga de eso. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver. Automáticamente se le sacó un pasaje y me dijo que estaba muy angustiada por los medios y todo lo que estaba pasando”, explicó.

Sobre quienes dicen que hace usufructo de cada situación para tener prensa, apuntó: “No me parece nada positivo todo esto que está saliendo. Si yo tuviera que armar mi imagen no haría este tipo de cosas. Me afecta cuando uno hace cosas para bien y después sale todo esto. En lo comercial no me afecta porque después las cosas salen a la luz. Por ejemplo, dijeron que Carmen no tenía comida y por suerte hay una tarjeta de crédito, ella gastaba entre 600 y 700 euros por mes en lo que quería, para sus gastos personales. Su pago era aparte pero no me parece decirlo, era una cifra importante”.

Sobre su situación sentimental: “Después hablamos”

Antes de partir a Europa, los noteros volvieron a preguntarle sobre su situación sentimental. Después de aclarar que no sabe qué va a pasar con el futuro laboral de Mauro Icardi, también atravesado por diferentes versiones que indican que no jugaría más en el PSG y que ya tendría una oferta tentadora para sumarse al Real Madrid, los periodistas fueron directamente al punto clave: “¿Seguís enamorada?”. “Después hablamos”, respondió de manera evasiva mientras se despedía de la amiga que la había acompañado, para luego embarcar.