Lo nuevo de Maluma

Tras estrenar un single junto a De La Ghetto y Arcángel, el joven Maluma ahora presenta el video de Tsunami. Esta obra da cuenta de una fiesta donde los cantantes están rodeados de bellas mujeres, todos inmersos en una gran fiesta.

Esta producción fue rodada en la casa del hombre que da a la playa y dadas sus dimensiones funcionó a la perfección para poder grabar la historia de estos tres amigos que están en una diversión eterna.

La producción contó con la autoría del intérprete junto a Édgar Barre­ra, Bryan Snaider Lezcano Chave­rra, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Justin Quiles, René Cano, Rafael E. Castillo Torres y Austin Agustín Santos. Asimismo, Tsunami es una de las ocho canciones que se incorporan al disco The love and the sex tape con sonidos urbanos.

En la actualidad, el galán de la balada, Maluma, terminó una gira por el Viejo Continente, más precisamente la segunda, y tuvo la chance de brindar shows por ciudades emblemáticas como Marbella y Valencia. Además, realizó presentaciones por Italia y Portugal.

A lo largo de su carrera, se le han adjudicado numerosos romances con mujeres de primera línea. Sin embargo, el muchacho está disfrutando de su momento profesional y no se refiere a su vida privada.