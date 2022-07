Will Smith compartió un pedido de disculpas públicas a Chris Rock tras la agresión en los Óscar: “Mi comportamiento fue inaceptable”

A cuatro meses de uno de los episodios más escandalosos en la historia de los premios Óscar, Will Smith hizo un pedido de disculpas públicas, y reveló que se comunicó con Chris Rock, quien le hizo saber que “no está listo para hablar”.

El hecho, mediáticamente bautizado como el slapgate, ocurrió el 28 de marzo durante la última edición de la ceremonia de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Luego de que Rock subiera al escenario para entregar una estatuilla e hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, Will Smith lo comenzó a insultar desde la platea. Finalmente subió al escenario y le dio una cachetada al humorista, en medio de un gran desconcierto de los presentes en el lugar, y de la audiencia en todo el mundo.

“Ha pasado un minuto... En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas”, se puede leer al comienzo del video que el actor subió este viernes a su cuenta de YouTube.

Luego, el actor aparece en escena para leer algunos de los comentarios que recibió por lo sucedido en marzo con Chris Rock. “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso, cuando ganaste el premio?”, dice para comenzar. “Es todo borroso”, continúa mientras mira a cámara. “Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar”, aseguró.

“También quiero disculparme con la madre de Chris... Vi una entrevista que le hicieron a la mamá de Chris y me di cuenta de que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensando en cuánta gente saldría lastimada en ese momento. Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con (su hermano) Tony Rock. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”, agregó Smith.

“Pasé los últimos meses repasando y tratando de entender los alcances y complejidades de lo sucedido en ese momento, no voy a tratar de desarrollar todo eso ahora mismo, pero sí quiero decirles que no hay ni una pequeña parte dentro mío que sienta que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, señaló.

“Luego de que Jada expresara su molestia, ¿te dijo que hicieras algo?”. “No, yo tomé esa decisión solo, de acuerdo a mis propias experiencias, a lo que fue mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, bebé. Quiero también pedirles disculpas a mis hijos y a mi familia por la atención que atraje hacia todos nosotros”, respondió. “¿Qué le dirías a la gente que se sintió defraudada por vos?”, leyó a continuación el actor. “Dos cosas. La primera es que defraudar a la gente es mi principal trauma, odio cuando eso sucede. Me hiere psicológicamente y emocionalmente saber que derribé la imagen que la gente tenía de mí. Y el trabajo que estoy tratando de hacer es porque siento un profundo remordimiento, y estoy tratando de sentir remordimiento sin sentir vergüenza de mí mismo”, expresó.

“Soy un ser humano, cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mier... Así que le digo a esa gente que sé que fue confuso, sé que fue shockeante, pero les prometo que estoy muy comprometido en poner luz, alegría y amor en este mundo. Y si me esperan, yo sé que podremos volver a ser amigos de nuevo”, concluyó Smith, visiblemente conmovido.