Wilson Cruz cuenta detalles de su llegada a Star Trek Discovery

Wilson Cruz encarna a Hugh Cuber en Star Trek Discovery, el nuevo spin-off de la franquicia que se puede ver en Paramount+. Con él hablamos sobre sus inicios y su memorable papel de Ricky Vázquez en My So Called Life.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que siempre lo supe. Mi madre decía que yo era un intérprete, y creo que en sexto grado fui consciente de esto. A los 10 u 11 años.

—¿Cómo fue el camino hasta llegar a tu primer trabajo?

—Fui a la escuela pública, en California y Nueva York. Luego entré en la secundaria, y tuve un representante que me llamó para My So Called Life. Hice el casting y quedé. Fui muy afortunado de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Así comencé.

—¿Qué recuerdos tenés de My So Called Life, y tu personaje; Ricky?

—Solo recuerdos maravillosos de la experiencia. Hasta el momento sólo había hecho teatro, así que entré en la televisión y aprendí de todos, con un equipo increíble con figuras como Claire Danes, Jared Leto, Bess Armstrong. Y sobre Ricky, él vive en mi corazón, y lo hará por siempre. ¿Viste cuando vas a terapia y te dicen que le hables a tu yo joven?, le hablo a él. Fue una experiencia catártica y mucha gente aprendió de esa serie. Sé que debía seguir con mi vida y crear nuevos recuerdos, pero siempre estarán en mi corazón.

—¿Qué es lo que más te gusta de encarnar a Hugh?

—Que es alguien en sus cuarenta y se redescubre, quién es, y por lo que le pasó en su vida él tiene la dirección para convertirse en una persona correcta, sabiendo que debe amar a la gente que se le acerca, ser un buen compañero. Él lidera desde su corazón ayudando a todos. Lo amo por su gran corazón, pero también que te dice la verdad, sin miramientos. Es lo mejor que puede pasar en Star Trek.

—¿Cómo es un día en el set?

—Hay días en los que compartimos escena, muchos, porque si no cada uno está en su parte; y esos días son como una fiesta. Lo que más amo es que sabemos que somos afortunados en estar en el show, que es nuestro trabajo, y nos amamos mucho y eso se ve en la pantalla. La Covid cambió todo, es más complicado; pero tratamos de encontrarnos y aprender cómo trabajar con nuevos protocolos y dinámicas.

—¿Eras fan de la serie? ¿Tenías algún personaje favorito?

—Era un fan de Star Trek Next Generation y era un fanático de Beverly Crusher, que por las cosas de la vida me hice muy amigo de Gates McFadden. Era mi norte, mi prototipo, y sobre su personaje aprendí a moverme en el show.