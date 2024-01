Yeyito de Gregorio se quebró en llanto en el Bailando

Luego de que la producción de Bailando 2023 decidiera que no haya más reemplazos en el certamen, Yeyo de Gregorio debió postergar el viaje a Brasil que tenía programado con su novia, Micaela, para no perder su lugar junto a su bailarina, Martu Morales y su coach, Flor Díaz.

Y si bien optó por esta decisión, el participante no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de cómo se sintió en las últimas horas: "Me quedo, no tengo problema, pero tampoco soy un virtuoso como para poder ensayar una hora y media, y presentar un show que lo merezca", lanzó Yeyo, muy angustiado.

Fue entonces que Marcelo Tinelli aclaró que, a su entender, el jurado (integrado por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán y Aníbal Pachano, en reemplazo de Marcelo Polino) iba a tener en cuenta su actitud. Sin embargo, Yeyo rompió en llanto en la pista: "A mí no me gusta dar lástima, me gusta laburar como laburé toda la vida", atinó a decir con lágrimas en los ojos.

Y cerró, muy movilizado: "No me quería poder mal, pero te da bronca, Marce. Me pongo mal porque es mucha carga. En un momento sentí que era culpa mía. Tengo miedo de hacer un papelón y bailar como Kenny Palacios o El Tirri. Si era por mí, me iba. Pero me quedo por Martu y por Flor porque no las dejo ni a palos tiradas, son lo más".