Piriápolis es la ciudad que busca convertirse en Patrimonio Histórico de la Unesco

Ubicada en el departamento de Maldonado, a 98 kilómetros de Montevideo y a 40 de Punta del Este, se levanta una ciudad histórica que se inspiró en los balnearios europeos de la Belle Époque. Fundada por Francisco Piria en 1890, Piriápolis es el primer gran centro balneario de América del Sur.



Sus 20 kilómetros de bellas ­playas son uno de los destinos ­preferidos tanto de los uruguayos como así también de miles de argentinos y brasileros que cada temporada llegan allí con la intención de descansar y disfrutar algunos días de vacaciones.



“Una de las cosas que siempre observaba y trataba de mostrar al turista era la belleza que tenía. Un día, un señor de México, cuando ­terminó de hacer un paseo, me mandó un mail y me felicitó porque gracias a mi relato había visto con otros ojos la ciudad. Ahí me surge la idea, ahí empiezo a tejer un sueño en mi cabeza de que esto tenía que ser Patrimonio Unesco”, le contó a diario Hoy Penny Álvarez, ideóloga de este proyecto.



Álvarez, quien trabaja como guía de turismo, sostuvo que, “como co­mité de la Unesco, somos un comité honorario. Lo que estamos haciendo es recabar archivos, documentos, todo lo que sume para hacerle entender a la Unesco que Piriápolis tiene derecho, tiene posibilidades de poder empezar una nominación como Patrimonio Unesco”.



Poder dar ese paso, recalca su impulsora, daría un ingreso económico muy importante para el país y para el lugar. “Atraería turismo todo el año. Por ahora es el principio y los beneficios son muchos”, apuntó. Igualmente, con la nominación en camino, ganaría un mejor posicionamiento en la región.

Un recorrido con la ilusión intacta



“Me empecé a contactar con distintas personas, encontré a una amiga de acá de Piriápolis, la licenciada Anahí Gaeta. Ella hace contacto con el doctor Jorge Schusman, que es suplente de diputado, y él me contactó con el Ministerio de Turismo”, relató Álvarez.



Tras esos primeros encuentros, la mujer se reunió con el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, y luego con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. “Con él ya tuvimos dos reuniones, encontramos en él todo el apoyo”, agregó.



Días después, Cardoso coordinó una reunión en la sede de Unesco en Uruguay, y es allí donde conocieron a Lidia Britos, directora de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe. Cabe remarcar que primero la propuesta la tienen que presentar desde el gobierno, algo que aún no sucedió.



“El Estado tiene que demostrar interés en preservar los edificios que tienen deterioro en la ciudad. Cuando la Unesco ve que el Estado está cuidando su patrimonio, en ese momento podría intervenir y dar un apoyo al país para que pueda comenzar el proceso de nominación”, indicó.



“Vamos por un buen camino. El primer paso está dado”, concluyó Álvarez, que espera poder disfrutar de su sueño lo antes posible. Si no se logra, afirmó, “la idea es dejar todo encaminado para que las futuras generaciones lo continúen”.



Cabe señalar que el vecino país ya cuenta con Patrimonios Unesco. El primero es de 1976 y se trata de la reserva de biosfera Bañados del Este, una zona de biodiversidad muy importante para el planeta. En 1995 se sumó a esa categoría la ciudad de Colonia del Sacramento. También la integran las Grutas del Palacio, ­ubicadas en el departamento de ­Flores, y el Ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos.