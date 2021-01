Presentaron petitorio para solucionar el problema del agua en la región

Se convocaron, organizaron y ahora esperan una solución. Vecinos de distintos barrios de la región ayer por la mañana se presentaron en el edificio de Gobernación para reclamar una solución a la falta de agua y baja presión.



El petitorio fue recibido y ellos quedaron a la espera de una respuesta, apelando a la solidaridad del gobierno en la intermediación con la empresa Aguas Bonaerenses, responsable de suministrar el agua potable en la toda la zona.



Este medio dialogó con las personas que se conocieron por redes sociales y que ayer a las once de la mañana por primera vez se vieron las caras sobre la Plaza San Martín. Allí hubo gente de Parque Saavedra, Los Hornos, Berisso, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, el barrio San Carlos, el barrio El Mondongo, Barrio Norte, City Bell y Ensenada, a quienes la falta de agua los viene perjudicando desde que arrancó la pandemia.



Si bien dentro del casco urbano el problema predominante es la baja presión, la realidad es que por momentos el agua también deja de salir en zonas como las manzanas linderas al Hospital de Niños, cerca del Parque Saavedra. “¿Vos sabés lo que es levantarte a la mañana hacer tus necesidades fisiológicas y no tener agua para tirar en el inodoro? Un día o dos te lo podés bancar. Pero después de tres semanas no se puede seguir así”, expresó Su­sana, indignada ante lo ocurrido.



Otra vecina presente en el reclamo reconoció :“Vivo en Villa Elvira con mi hija, quien ya me pidió varias veces que nos mudemos. Pero yo no tengo la posibilidad económica de hacerlo. Es muy triste estar pasando por esto y pedimos por favor que nos ayuden”, expresó con lágrimas en los ojos.

Héctor, otro vecino de 119 y 74, amplió el relato que le había otorgado al diario Hoy en la jornada de ayer y aprovechó para recordar que se presentó ante las oficinas de ABSA con la ropa de su pareja que trabaja como enfermera en la clínica Mosconi de Berisso: “Les dije a los empleados si ellos me iban a lavar la ropa que usó mi señora después de trabajar en Terapia Intensiva con pacientes que tienen Covid-19 y no sabían qué contestarme”.



Según pudo saber este medio, el gobierno ratificó su compromiso de iniciar cuanto antes del plan de obras de ampliación y creación de una nueva planta en la región, que tendrá un plazo de ejecución de casi 900 días. Mientras tanto “se buscará abordar los problemas para darles una solución parcial”, comentaron fuentes gubernamentales.