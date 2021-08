19 días sin Agustín Yañez: "Necesito encontrarlo lo antes posible", dijo su madre

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada el mismo día que Agustín abandonó su hogar, a cuadras de Plaza Moreno, el 14 de julio. Fue realizada en la Comisaría Cuarta de nuestra Ciudad y en la Dirección de Desaparición de Personas, ubicada en 1 y 59.

Y Virna continúa relatando: "Necesito encontrarlo lo antes posible, porque no sé si lo voy a encontrar con vida. Fueron los días más fríos del año, y no sé en qué condiciones estará", y agregó: "Solo puedo afirmar que mi hijo no toma, no fuma, no se droga; es un ser muy pacífico que a esta altura debe estar muy agotado física y mentalmente".

Agustín es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,85 metros de altura, tiene tez blanca, cabello oscuro semi largo y barba.

Su mamá contó que el día de su desaparición, él vestía una campera marca Adidas de color azul, con líneas blancas en las mangas con capucha; pantalón deportivo de color oscuro; con botitas de cuero negro con suela blanca y con el detalle del cierre.

En la causa interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Martini.

Para aportar datos sobre el paradero de Agustín Yañez comunicarse al 911 o al 221 - 4947759.