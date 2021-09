A un año del fallecimiento de "Quino", el papá de la entrañable Mafalda

Joaquín Salvador Lavado Tejón, creador de Mafalda, falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años.

Conocido popularmente como "Quino", se convirtió en una de las personalidades más notables de la historieta. Su gran creación, Mafalda, es reconocida y amada en el mundo entero.

"Quino" nació en 1932, en la ciudad de Mendoza. Al finalizar la escuela primaria se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de su provincia, pero luego la abandonó para dedicarse exclusivamente a dibujar historietas.

Su primera página de humor gráfico la publicó la revista Esto Es y en 1963 lanzó su primer libro, "Mundo Quino", una recopilación de historietas humorísticas mudas.

Con su humor ácido satirizó el mundo moderno, la burocracia, la política, el poder, las desigualdades sociales, y creó decenas de personajes que son parte de la memoria colectiva de los argentinos.

Mafalda, la chica de pelo negro que odia la sopa y está en contradicción con los adultos, se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo (en el que Quino publicará seis tiras por semana), se inicia el imparable éxito del personaje, que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el imaginario colectivo.

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro de Mafalda que reúne las primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los siguientes. Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 ejemplares.

En Italia, se edita en 1969 el primer libro, “Mafalda la Contestataria”, con la presentación de Umberto Eco, director de la colección.

El gran éxito y fama internacional no impidieron que "Quino", el 25 de junio 1973, tomara una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no sentía la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia.

Sin embargo, el interés por Mafalda se ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales (UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Argentina).