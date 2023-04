Abraham Gómez y el reconocimiento de un importante artista platense

El ilustrador platense, Abraham Gómez, recibió un importante reconocimiento de la Fundación Francisco Moreno, el Premio Lahille, que le fue entregado por su trabajo de confección de mapas a mano alzada, que lo volvió viral en las redes sociales por el nivel de precisión de sus obras.

“Para los premios Lahille se postula a un grupo de personas en diferentes categorías, pero no sé quién propuso mi nombre o cómo llegó mi trabajo a la comisión directiva, fue una sorpresa cuando llegó el mail de la Fundación para informarme sobre este reconocimiento que me dieron por mi trabajo”, dijo Gómez en diálogo con diario Hoy.

El joven, que se volvió famoso por haber realizado un mapa de la ciudad de La Plata a mano, destacó que, haber recibido el premio, fue para él “muy importante y muy grato”, porque lo siente como “un impulso para que otras personas puedan mostrar lo que tienen, lo que hacen todos los días”.

“Yo trabajé mucho en silencio hasta que decidí mostrar los mapas y con el tiempo fue creciendo mucho, entonces que te reconozcan por eso que tanto tiempo le dedicás, me pone contento”, subrayó.

Muchos jóvenes artistas le suelen escribir a Abraham para consultar por sus técnicas o las herramientas que usa, por lo que el joven también se volvió una inspiración para muchos pares. “Intento responder todo y con la mejor intención de alentar a alguien a mostrar lo suyo, que sepan que siempre hay alguien más a quien le va a gustar su trabajo”, marcó.

“Fue un crecimiento exponencial, hoy me dedico solo a la ilustración, le pongo mucha dedicación y tener pedidos me permite ver otras formas de hacer mapas, buscar otros modos; tengo mucho trabajo y eso me alegra bastante, porque significa que la gente lo valora como tal. No quiero detenerme en lo que tengo, sino avanzar un poco más”, resaltó.

La exposición y el reconocimiento de su trabajo ligaron a Abraham con otros artistas, lo que llevó a expandir su arte. “Algunos trabajos tuvieron un ida y vuelta muy grato, uno de ellos fue hacer la tapa de un libro sobre La Plata que aún no se publicó, hubo un ida y vuelta muy lindo con el autor”, destacó.

“En otros casos hice la tapa de una revista digital y hace poco realicé una ilustración de Nueva York que buscaba sintetizar un mapa de ruta y la devolución fue muy grata, quien me contactó me dijo que supe entender lo que quería y esas devoluciones son muy gratas”, concluyó.